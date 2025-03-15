Приховані формули в картинах да Вінчі та Мондріана: вчені пояснили їхнє значення (фото)

Вчені переконані, що двоє художників розмістили на своїх роботах цікаву математичну проблему щодо правильного сприйняття об'єктів, а також пропорції між елементами дерев.

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На картинах знаменитих художників Леонардо да Вінчі та Піта Мондріана виявили приховані математичні пропорції, які вчені змогли виявити завдяки точним розрахункам спеціалістів. про це повідомляє видання The Independent.

У своїй науковій праці для журналу PNAS, вчені роблять припущення, що в деяких абстрактних роботах присутня математична послідовність, яка може навіть лежати в основі нашої здатності розпізнавати такі твори мистецтва як зображення дерев, зокрема щодо пропорцій між діаметрами гілок і приблизну кількість гілок різного діаметра.

Науковці встановили, що дерева в природі мають відповідний шаблон розгортання гілок, відомий як фрактал. Саме в ньому однакові структури повторюються у все менших і менших масштабах від стовбура до кінчика гілки.

"Ми аналізуємо дерева в мистецтві як самоподібні, фрактальні форми та емпірично порівнюємо мистецтво з теоріями товщини гілок, розробленими в біології", – пояснили вчені.

Вони переконані, що Леонардо да Вінчі простежив наявне розгалуження гілок зберігає свою товщину. Митець використовував параметр під назвою α, щоб визначити співвідношення між діаметрами різних гілок, тобто — якщо товщина гілки дорівнює сумарній товщині двох її менших гілок, то параметр α буде дорівнювати 2.

Робота да Вінчі (фото: Institut de France Manuscript M)

Вчені виявили, що значення α коливаються від 1,5 до 2,8, яке подібне до діапазону дерев у природі.

"Діапазон α в тематичних дослідженнях чудових творів мистецтва в різних культурах і періодах часу відповідає діапазону справжніх дерев", – наголосили фахівці.

Схожу тенденцію науковці помітили в картині нідерландського кубіка Піта Мондріана 1912 року "Сіре дерево". На ній візуально відсутні кольори, однак там можна ідентифікувати контури дерева, якщо застосувати значення α.

Картина Піта Мондріана "Сіре дерево" (фото: Gemeentemuseum Den Haag) Фото: Gemeentemuseum Den Haag

"Абстрактні зображення з реалістичною буквою α можна розпізнати як дерева, тоді як схожі полотна більше не можна чітко розпізнати як дерева", – кажуть вчені.

Експерти роблять висновок, що мистецтво і наука надають додатковий погляд на природний і людський світи, а саме дослідження пропонує "оцінити та відтворити красу дерев".

Раніше стало відомо, що вчені знайшли помилку у відомій теорії да Вінчі. Дослідники перевірили "Правило дерев", написане вченим багато століть тому, але яке використовувалося наукою досі.

Згодом повідомлялося, як у Мілані знайшли таємні тунелі. Дослідники відшукали в одному з італійських замків секретні тунелі, які малював найзнаменитіший італійський художник доби Відродження.