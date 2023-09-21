Леонардо да Вінчі був не правий. Учені знайшли помилку у відомій теорії винахідника

Дослідники перевірили "Правило дерев", написане вченим багато століть тому, але яке використовувалося наукою досі.

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Упродовж століть ідеї винахідника, вченого і художника Леонардо да Вінчі вважаються геніальними та занадто точними для свого часу. Але, схоже, одна з ідей генія виявилася помилковою, пише ScienceAlert.

Йдеться про пояснення да Вінчі того, як ростуть усі дерева на Землі. Винахідник стверджував, що всі гілки дерева на кожному ступені його висоти дорівнюють за товщиною стовбуру, складені разом.

Така ідея, на думку вченого, мала б пояснити, як дерева чинять опір вітру та іншим стихіям. Але нове дослідження двох учених біологів показало, що таке твердження не проходить перевірку на мікроскопічному рівні.

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Проблема в теорії да Вінчі була в тому, що він дивився на дерева тільки зовні, але не на внутрішню частину, де вода всмоктується у внутрішні трубки, звані ксилемою.

Розмір даних каналів водопровідної системи дерев — це те, що найбільше цікавило дослідників Стюарта Соппа і Рубена Вальбуену, співавторів наукової статті, що вийшла друком. Вони перевіряли моделі росту дерев, щоб краще зрозуміти сприйнятливість дерев до посухи, а також їхній внесок у накопичення вуглецю.

"Багато біологічних моделей черпали натхнення з правила Леонардо для того, щоб змоделювати не тільки зовнішні розгалуження рослин, а і їхні внутрішні судинні системи, попри те, що доказів теорія мала мало", — йдеться в новому дослідженні.

Дослідники вважають, що водні канали дерев не можуть відповідати "Правилу дерев" Леонардо да Вінчі. Сопп і Вальбуен, ґрунтуючись на внутрішній гідравліці дерев, припустили, що судинні канали розширюються в міру того, як гілки стоншуються ближче до верхівок дерев. Це дає можливість дереву підтримувати достатню силу втягування води вгору по стовбуру.

Також така модель росту економить кількість вуглецю, яка використовується для створення енергоефективної судинної системи. Саме вона розподіляє воду та поживні речовини по дереву, від коренів до самих кінчиків листя.

"Ми хотіли знайти співвідношення, яке можна було б використовувати для оцінки біомаси дерев і вуглецю в лісах. Отримане нове співвідношення допоможе розрахувати глобальне вловлювання вуглецю деревами", — підкреслюють автори дослідження.

Їхня теорія також підтверджує вже наявну теорію метаболічного масштабування. Також вона може пояснити, чому великі дерева більш сприйнятливі до посухи, і як наслідок чого, більш вразливі до зміни клімату.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що Леонардо да Вінчі навчився малювати, розчленовуючи трупи. Ці дослідження, проведені, коли да Вінчі було близько 37 років, знаменують собою період становлення в кар'єрі вченого.