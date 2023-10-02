Любите, как древние греки: удалось ли им определить, что на самом деле означает "любовь"

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что на самом деле означает любовь? В современном мире мы часто используем одно слово, чтобы описать сложный спектр эмоций и связей. Но понимаем ли мы его значение.

Related video

Древние греки известны своими традициями и символами, от поцелуя до любви. Они различали шесть различных типов любви, каждый из которых имел свои уникальные черты и значения. Эти типы могут предложить нам ценное понимание в нашей современной жизни, пишет GreekReporter.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эрос — страстное желание

Первым типом любви, который выделили греки, был эрос, названный в честь греческого бога плодородия. Эрос олицетворяет сексуальную страсть и желание. В отличие от нашего современного представления об Эросе как о чем-то положительном, греки видели в нем огненную и иррациональную силу, которая может овладеть человеком и переполнить его. Это была потеря контроля, которую они считали несколько пугающей. В противоположность этому, сегодня многие из нас ищут переживания "безумной влюбленности".

Филия — глубокая дружба

Филию, или дружбу, высоко ценили греки. Она означала глубокие, верные связи, формировавшиеся между товарищами по оружию, которые вместе сражались на поле боя. Филия означала готовность жертвовать ради друзей и делиться с ними своими эмоциями. В наше время социальных сетей, где мы накапливаем "друзей" и "подписчиков", мы, возможно, захотим задуматься над тем, как много настоящей дружбы мы имеем в нашей жизни.

Филия означала готовность жертвовать ради друзей и делиться с ними своими эмоциями Фото: Getty Images

Агапе — бескорыстная, жертвенная любовь

Агапе, еще один тип любви, пожалуй, самый радикальный. Она является бескорыстной любовью, распространенной на всех людей, независимо от того, являются ли они членами семьи или незнакомцами. Агапе подобна тому, что мы сейчас называем "милосердием". Эта форма любви поощряет нас заботиться о незнакомых людях и проявлять эмпатию — черта, которая, кажется, исчезает во многих странах сегодня.

Прагма — крепкая любовь

Прагма — это зрелая любовь, которая развивается между супругами, находящимися в длительном браке. Она требовала понимания, компромисса, терпения и толерантности. В мире, где многие отношения заканчиваются разводом в течение первых десяти лет, концепция прагмы, или пребывания в любви и попытки дарить любовь, а не только получать ее, содержит ценные уроки для нас.

Филаутия — любовь к себе

Греки различали два вида филаутии, или любви к себе. Один из них был нездоровой одержимостью собой, вызванной нарциссизмом, личной славой и богатством. Более здоровая версия филаутии усиливает вашу способность любить других. Она предполагает, что когда вы чувствуете безопасность и сострадание к себе, у вас будет больше любви, которой вы сможете делиться с другими.

Лудус — игривая влюбленность

Лудус олицетворяет игривую любовь, которая часто встречается на ранних стадиях отношений, а также в шутках и смехе среди друзей. Танцы с незнакомцами являются ярким ее примером. Хотя общественные нормы могут не одобрять такое взрослое легкомыслие, немного больше лудуса в нашей жизни могло бы оживить наши отношения.

Древние греки видели любовь как разнообразный спектр эмоций и связей, выходивших за пределы простого романтического партнерства Фото: Morsa Images/Digital Vision

Древние греки видели любовь как разнообразный спектр эмоций и связей, выходящих за пределы простого романтического партнерства. Вместо того, чтобы зацикливаться на поиске всех этих различных форм любви в одном человеке, они поощряли лелеять и использовать многочисленные источники любви в нашей жизни.

Итак, чему мы можем научиться у греков? Во-первых, не сосредотачиваться только на страстном эросе, но также взращивать в себе глубокую дружбу (филия), бескорыстную любовь (агапе) и длительную любовь (прагма). Если мы можем разработать изысканный словарь для кофе, почему бы не сделать то же самое для сложного и прекрасного опыта любви? Приняв эти различные формы любви, мы можем значительно обогатить нашу жизнь и отношения.

Ранее Фокус писал, почему мужчины в Древнем Риме имели три имени, а женщины — ни одного.

А также мы рассказывали, считали бы вас красивыми в Древней Греции.