Самый мощный в мире биоэлектрический генератор: использует 80% тела для выработки энергии

Исследователи обнаружили, что эти живые существа не просто способны "зажечь" рождественскую елку, но также имеют весьма странную анатомию.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, другие процветают до сих пор, а третьи не перестают удивлять ученых. Например, электрические угри, способные вырабатывать столько энергии, чтобы "зажечь" рождественскую ель, пишет IFLScience.

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Но теперь ученые считают, что электрические угри на самом деле куда более странные, чем мы считали, в особенности, если взглянуть на их анатомию. В общей сложности существует три вида электрических угрей, которые составляют род Electrophorus:

электрический угорь (Electrophorus electricus);

электрический угорь Вари (Electrophorus varii);

электрический угорь Вольта (Electrophorus voltai).

Известно, что электрические угри Вольта, обитающие в реках Южной Америки, таких как Амазонка и Ориноко, а также в их притоках, являются самыми мощными в мире биоэлектрическими генераторами, способными вырабатывать от 480 до 960 вольт в зависимости от вида.

Любопытно, что три угря этого рода на самом деле являются рыбами-ножами и вовсе не являются настоящими угрями — по сути, они ближе к сомам и карпам. Рыбы-ножи значительно отличаются от настоящих угрей: они полностью лишены чешуи, способны дышать воздухом даже при наличии крохотных жабр, которые используют лишь для удаления углекислого газа, при этом воздух они потребляют с помощью ртов, вдыхая на поверхности.

Электрические угри могут достигать в длину до 2,4 метра, а их вес может достигать 22 кг. Ранее ученые также обнаружили, что угри Вольта способны генерировать невероятные 860 вольт, а значит вполне способны нанести существенный урон.

Внутреннее устройство шокирующего "хвоста" электрического угря Фото: Shutterstock

Представители этого рода отличаются плохим зрением и обитают в грязных прудах и реках, а потому полагаются на низкоуровневые электрические импульсы для общения и навигации в окружающей среде, используя чувствительные поры на голове и теле.

Но это не единственное отличие настоящих угрей и ложных электрических. Еще одно отличие заключается в их спинном плавнике: у настоящих угрей он длинный и простирается по всей длине верхней части тела, тогда как у электрических — полностью отсутствует. Исследователи также обнаружили нечто любопытное в анатомии электрических угрей.

Оказалось, что 80% тела электрических угрей используется для генерации энергии, тогда как 20% занимают жизненно важные органы — все они находятся у его головы. В то время как у настоящих угрей есть непрерывный спинной, анальный и хвостовой плавники, которые идут вниз по нижней части тела, начиная примерно с середины или с нижней трети, анальный плавник электрического угря идет от самого низа головы и вниз по всему телу. Простыми словами, их анус, вероятно, находится где-то в области шеи.

Ученые обнаружили, что электрические угри генерируют энергию с помощью трех органов:

главный орган;

орган Охотника;

орган Сакса.

Все эти три органа состоят из модифицированных мышечных клеток и вмещают около 6000 электроцитов — специализированных клеток, способных высвобождать электрические заряды одновременно, когда угорь охотится или защищается.

Атакуя добычу хлыстообразным движением, большая часть электрического заряда исходит от главного органа и органа Охотника, которые проходят по всей длине хвоста. Орган Сакса, расположенный на конце хвоста, вырабатывает импульсы низкого напряжения, используемые в навигации и коммуникации. По словам старшего куратора рыб в Музее естественной истории в Лондоне, доктора Руперта Коллинза, науке все еще неизвестно, как угрям удается защититься от ударов током, но они полагают, что коротки импульсы, длящиеся всего около 2 миллисекунд, и поглощение из окружающей воды могут ослабить воздействие их сильных электрических зарядов.

Ранее Фокус писал о том, что появилось видео того, как угри спасаются бегством из желудков хищных рыб.