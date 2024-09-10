Гудини подводного мира. Появилось видео того, как угри спасаются бегством из желудков хищных рыб

Ученые впервые засняли выходки скользкого угря и показали, как им удается избежать смерти после того, как их проглотили.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них до сих пор не перестают удивлять ученых. Например, в новом исследовании они впервые обнаружили и засняли странное поведение скользкого японского угря (Anguilla japonica), которому удается избежать смерти, даже после того, как их проглотила хищная рыба, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые использовали рентгеновское видео и обнаружили, что мальки японского угря используют невероятную стратегию, чтобы спастись из желудков хищной рыбы-сони (Odontobutis obscura), после того, как их проглотили. Команда наблюдала, как угри проскальзывали через жаберные щели на свободу и сохраняли свою жизнь.

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По словам соавторов исследования, морских биологов Юхи Хасэгавы и Юки Кавабата из Университета Нагасаки, их новая работа, по сути, является первой в своем роде, где изучены поведенческие модели и процессы побега добычи из пищеварительного тракта хищника. Более того, ученые утверждают, что японские угри — единственный подтвержденный вид рыб, способный сбежать из пищеварительного тракта хищной рыбы после того, как он угодил ей в пасть.

Схема, показывающая процесс побега Фото: Current Biology

Исследователи впервые обнаружили, что у угря есть интересная стратегия побега еще несколько лет назад, когда наблюдали за тем, как молодые угри выскальзывают из жабр темных сонников после того, как угри были пойманы.

Активный побег из пищеварительного тракта хищника наблюдался всего несколько раз, но в основном у беспозвоночных, таких как жук, который выбирается из лягушки невредимым после того, как его проглотили. В другой раз ученые наблюдали, как паразитический червь сбегал от своего насекомого-хозяина и хищника, съевшего его. Любопытно, что это происходило почти из любого отверстия, которое он мог найти.

В новом исследовании ученые хотели узнать больше о том, как японские угри избегают пищеварения, поскольку оставалось загадкой, была ли эта стратегия побега целенаправленной. В результате команда провела эксперимент, чтобы выяснить это. Ученые использовали рентгеновские лучи, чтобы посмотреть, что происходит внутри рыбы, после того, как она проглатывает угря.

Выращенным в лаборатории угрям вводили сульфат бария, контрастное вещество, чтобы они четко отображались на рентгеновских снимках. Затем одного за другим угрей помещали в резервуар с рыбой-соней, и полученные взаимодействия хищника и жертвы фиксировались с помощью рентгеновского видео.

Результаты показывают, что из 32 угрей, пойманных хищной рыбой, 13 удалось добраться до жабр и начать побег. Из них лишь 9 удалось успешно покинуть тело хищной рыбы. К счастью, ученые могли наблюдать за тем, как сбегают угри, используя рентгеновское видео — то ошеломило исследователей. Добыча была полностью проглочена рыбой до того, как она сбежала, что было достигнуто путем извивания и извивания назад, хвостом вперед, обратно по пищеводу рыбы.

Исследователи изначально предполагали, что угри сбегут прямо изо рта рыбы в жабры, но вопреки их ожиданиям, все произошло иначе. Вместо этого ученые наблюдали, как угри попадают в желудок хищника, а затем сбегают в жабры и покидают тело рыбы.

Любопытно, что угри, которым не удалось сбежать, все равно кружили вокруг желудка рыбы, будто искали путь наружу. Эксперимент показывает, что среднее время, в течение которого мальки угрей были активны внутри рыбы, составило 211 секунд. После этого они подвергались враждебной среде пищеварительного тракта хищника.

По словам авторов исследования, это открытие дает науке новые знания: мышечная сила и устойчивость к высококислотной и анаэробной среде, а также их удлиненная и скользкая морфология необходимы угрям, чтобы быстро сбежать из пищеварительного тракта до того, как среда начнет их переваривать. Результаты показывают, что угри не со 100% успехом могли покинуть тело рыбы, однако такое поведение весьма любопытно с точки зрения стратегии выживания. Ученые также считают, что изучение поведения позволит выяснить те черты, которые способствуют этой способности.

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