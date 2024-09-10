Гудіні підводного світу. З'явилося відео того, як вугри рятуються втечею зі шлунків хижих риб

Учені вперше зняли витівки слизького вугра і показали, як їм вдається уникнути смерті після того, як їх проковтнули.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них досі не перестають дивувати вчених. Наприклад, у новому дослідженні вони вперше виявили та зняли дивну поведінку слизького японського вугра (Anguilla japonica), якому вдається уникнути смерті, навіть після того, як їх проковтнула хижа риба, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені використовували рентгенівське відео і виявили, що мальки японського вугра використовують неймовірну стратегію, щоб врятуватися зі шлунків хижої риби-соні (Odontobutis obscura), після того, як їх проковтнули. Команда спостерігала, як вугри прослизали через зяброві щілини на свободу і зберігали своє життя.

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За словами співавторів дослідження, морських біологів Юхі Хасегави і Юкі Кавабата з Університету Нагасакі, їхня нова робота, по суті, є першою у своєму роді, де вивчено поведінкові моделі та процеси втечі здобичі з травного тракту хижака. Ба більше, вчені стверджують, що японські вугри — єдиний підтверджений вид риб, здатний втекти з травного тракту хижої риби після того, як він потрапив їй у пащу.

Схема, що показує процес втечі Фото: Current Biology

Дослідники вперше виявили, що у вугра є цікава стратегія втечі ще кілька років тому, коли спостерігали за тим, як молоді вугри вислизають зі зябер темних сонників після того, як вугри були спіймані.

Активна втеча з травного тракту хижака спостерігалася лише кілька разів, але в основному у безхребетних, таких як жук, який вибирається з жаби неушкодженим після того, як його проковтнули. Іншим разом учені спостерігали, як паразитичний черв'як тікав від своєї комахи-господаря і хижака, який з'їв його. Цікаво, що це відбувалося майже з будь-якого отвору, який він міг знайти.

У новому дослідженні вчені хотіли дізнатися більше про те, як японські вугри уникають травлення, оскільки залишалося загадкою, чи була ця стратегія втечі цілеспрямованою. У результаті команда провела експеримент, щоб з'ясувати це. Вчені використовували рентгенівські промені, щоб подивитися, що відбувається всередині риби, після того, як вона проковтує вугра.

Вирощеним у лабораторії вуграм вводили сульфат барію, контрастну речовину, щоб вони чітко відображалися на рентгенівських знімках. Потім одного за одним вугрів поміщали в резервуар із рибою-сонею, і отримані взаємодії хижака і жертви фіксували за допомогою рентгенівського відео.

Результати показують, що з 32 вугрів, спійманих хижою рибою, 13 вдалося дістатися до зябер і почати втечу. З них лише 9 вдалося успішно покинути тіло хижої риби. На щастя, вчені могли спостерігати за тим, як тікають вугри, використовуючи рентгенівське відео — то приголомшило дослідників. Здобич була повністю проковтнута рибою до того, як вона втекла, що було досягнуто шляхом звивання і звивання назад, хвостом вперед, назад по стравоходу риби.

Дослідники спочатку припускали, що вугри втечуть прямо з рота риби в зябра, але всупереч їхнім очікуванням, все сталося інакше. Замість цього вчені спостерігали, як вугри потрапляють у шлунок хижака, а потім збігають у зябра і залишають тіло риби.

Цікаво, що вугри, яким не вдалося втекти, все одно кружляли навколо шлунка риби, ніби шукали шлях назовні. Експеримент показує, що середній час, протягом якого мальки вугрів були активні всередині риби, становив 211 секунд. Після цього вони піддавалися ворожому середовищу травного тракту хижака.

За словами авторів дослідження, це відкриття дає науці нові знання: м'язова сила і стійкість до висококислотного та анаеробного середовища, а також їхня подовжена і слизька морфологія необхідні вуграм, щоб швидко втекти з травного тракту до того, як середовище почне їх перетравлювати. Результати показують, що вугри не зі 100% успіхом могли покинути тіло риби, проте така поведінка вельми цікава з погляду стратегії виживання. Вчені також вважають, що вивчення поведінки дасть змогу з'ясувати ті риси, які сприяють цій здатності.

Раніше Фокус писав про те, що електричні вугри можуть змінювати генетику тварин: як їм це вдається.