Підглянули в "замочну щілину". Вченим знадобилося 100 років, щоб знайти місце розмноження вугрів

Століттями вуграм вдавалося "скидати вчених із хвоста", але цього разу дослідники все ж таки змогли простежити шлях цих риб до нерестовищ.

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Близько сотні років тому, на початку 1920-х, данський біолог Йоганнес Шмідт виявив личинок вугра в Саргасовому морі, далеко від їхніх звичних місць проживання в Європі й Африці. У 1923 році він опублікував свої спостереження та пророкував, що наступне століття вчені проведуть у спробах зрозуміти, як і де розмножується цей вид. Так воно й сталося, пише Science Alert.

Протягом наступного століття вчені буквально стежили за переміщеннями європейських вугрів, але тим завжди вдавалося "скинути хвіст". У своїй статті Шмідт описував спостереження за вуграми як деяку пригоду, в якій "почуття розчарування змінюється обнадійливим відкриттям, а потім знову огортається глибокою пітьмою". І недарма.

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За словами автора нового дослідження та рибного біолога Кіма Аареструпа їхнього Технічного університету Данії, вугри викликали цікавість учених тисячоліттями. Однак простежити за ними — не найлегше завдання. Ці риби мігрують на відстані від 5 до 10 тисяч кілометрів, а на дорозі постійно виникають перешкоди, які вугри з легкістю долають, а вчені — на жаль, ні. Це, наприклад, греблі, водозливи. Все це значно ускладнює "стеження".

Втім, самим вуграм теж доводиться не солодко — через забруднення та надмірний вилов риби з 1980-х років спостерігається різке скорочення чисельності європейського вугра.

У новому дослідженні вченим усе ж таки вдалося простежити за міграцією вугрів до їхніх нерестовищ. Виявилося, що вони вирушають у подорож на тисячі кілометрів у море для нересту. Потім личинки вугрів дрейфують назад, ближче до суші, у відносно безпечні місця.

Кім Аареструп і його колеги сповнені ентузіазму, адже вони по суті перші, кому вдалося простежити весь шлях європейських вугрів до місця їхнього розмноження в Саргасовому морі. Цей шлях, який проходять вугри, вважається однією з найбільш вражаючих міграцій тварин у всьому світі. І тепер учені мають перші прямі свідчення частини життєвого циклу вугрів, над якою найкращі уми билися майже століття.

Більш ранні дослідження показали, що вугри з усієї Європи збираються навколо Азорських островів і лише потім вирушають у фінальну подорож до Саргасового моря. Саме на цьому етапі вчені й прикріпили супутникові трекери двом десяткам самок.

Через кілька місяців спостережень учені помітили, що вугри досягли нерестовищ. Ученим вдалося дізнатися, що в середньому вугрі рухалися зі швидкістю близько 7 кілометрів на день, а загалом подорож до нерестовищ займає близько року.

Учені також виявили, що дорогою вугри йдуть на глибину близько тисячі метрів. Очевидно, така глибоководна та повільна міграція дозволяє їм зберегти енергію, а також знизити ризик смертності. Проте вченим ще належить дізнатися, як працює навігація вугрів і що допомагає їм орієнтуватися в морі.

Раніше Фокус писав про те, що високий вміст кокаїну в Темзі зробив вугрів гіперактивними.