Подсмотрели в "замочную скважину". Ученым потребовалось 100 лет, чтобы найти место размножения угрей

Столетиями угрям удавалось "скидывать ученых с хвоста", но в этот раз исследователи все же смогли проследить путь этих рыб к нерестилищам.

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Около сотни лет назад, в начале 1920-х, датский биолог Йоханнес Шмидт обнаружил личинок угря в Саргассовом море, вдали от их привычных мест обитания в Европе и Африке. В 1923 году он опубликовал свои наблюдения и предрек, что следующее столетие ученые проведут в попытках понять, как и где размножается этот вид. Так оно и вышло, пишет Science Alert.

Следующее столетие ученые буквально следили за перемещениями европейских угрей, но тем всегда удавалось "сбросить хвост". В своей статьи Шмидт описывал наблюдение за угрями, как некоторое приключение, в котором "чувство разочарования сменяется обнадеживающим открытием, а после вновь окутывается глубокой тьмой". И неспроста.

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По словам автора нового исследования и рыбного биолога Кима Аареструпа их Технического университета Дании, угри вызывали любопытство ученых тысячелетиями. Однако проследить за ними — не самая легкая задача. Эти рыбы мигрируют на расстояния от 5 до 10 тысяч километров, а на пути то и дело возникают препятствия, которые угри с легкостью преодолевают, ученые — увы, нет. Например, плотины, водосливы. Все это значительно затрудняет "слежку".

Впрочем, самим угрям тоже приходится не сладко — из-за загрязнений и чрезмерного вылова рыбы с 1980-х годов наблюдается резкое сокращение численности европейского угря.

В новом исследовании ученым все же удалось проследить за миграцией угрей к их нерестилищам. Оказалось, они отправляются в путешествие на тысячи километров в море для нереста. После личинки угрей дрейфуют обратно ближе к суше, в относительно безопасные места.

Ким Аареструп и его коллеги полны энтузиазма, ведь по сути они первые, кому удалось проследить весь путь европейских угрей до места их размножения в Саргассовом море. Этот путь, который проделывают угри, считается одной из самых впечатляющих миграций животных во всем мире. И теперь у ученых есть первые прямые свидетельства части жизненного цикла угрей, над которой лучшие умы бились почти столетие.

Более ранние исследования показали, что угри со всей Европы собираются вокруг Азорских островов и лишь затем отправляются в финальное путешествие в Саргассово море. Именно на этом этапе ученые и прикрепили спутниковые трекеры двум десяткам самок.

Спустя несколько месяцев наблюдений ученые заметили, что угри достигли нерестилищ. Ученым удалось узнать, что в среднем угри двигались со скоростью около 7 километров в день, а в целом путешествие к нерестилищам занимает около года.

Ученые также обнаружили, что по пути угри уходят на глубину около тысячи метров. По видимому, столь глубоководная и медленная миграция позволяет им сохранить энергию, а также снизить риск смертности. Однако ученым еще предстоит узнать, как работает навигация угрей и что помогает им ориентироваться в море.

Ранее Фокус писал о том, что высокое содержание кокаина в Темзе сделало угрей гиперактивными.