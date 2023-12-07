Супергерої підводного світу. Електричні вугрі можуть змінювати генетику тварин: як їм це вдається

Дослідники виявили, що ці тварини мають приголомшливу суперсилу, яку використовують у підводному світі проти інших мешканців.

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Електричні вугрі — дивовижні істоти, здатні виробляти неймовірну кількість електрики, попри свої розміри. Цієї кількості електрики вистачило б для запуску посудомийної машини або для того, щоб освітити вашу різдвяну ялинку. Однак тепер учені виявили, що ці електричні імпульси насправді здатні на щось більше, пише Forbes.

Нове відкриття припускає, що електричні вугрі мають неймовірну суперсилу — можуть змінювати генетику прилеглих водних істот. Це приголомшливе відкриття було зроблено командою з Університету Нагої. Під час дослідження вчені виявили, що електричні заряди вугрів можуть генетично модифікувати личинок дрібних риб.

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Зазначимо, що електрика широко використовується для зміни генетики мікробів, однак це відбувається в лабораторіях по всьому світу, а зовсім не в океані. Вчені називають цей метод електропорація — біофізичний процес, який використовується для створення тимчасових пор у клітинних мембранах, досить великих, щоб дозволити ДНК або іншим білкам проникнути в клітини-мішені. Далі клітини продовжують загоювати ці пори та живуть своїм звичним життям.

Автори дослідження, професори біосільськогосподарських наук Ейїті Хондо і його колега з того ж факультету Ацуо Ліїда припустили, що коли електрика пульсує у водоймі, вона може також впливати на організми, які перебувають поблизу. Простими словами, заряд змушує організми поглинати фрагменти ДНК, що плавають у воді, ці фрагменти також відомі як ДНК навколишнього середовища.

Учені провели експеримент з електричними вуграми Фото: Nagoya University

На думку авторів дослідження, електропорація є чимось більшим, ніж просто лабораторним процесом, наприклад, це також може бути природним процесом. Щоб перевірити цю теорію, вчені звернулися до електричних вугрів (Electrophorus sp.), що мешкають у водах Амазонки на півночі Південної Америки.

Вчені помістили личинок рибок даніо в розчин ДНК з генетичним маркером, що кодує зелений флуоресцентний білок, а далі піддали личинок рибок даніо впливу заряду електричного вугра. Далі команда помістила в акваріум електричного вугра і змусила його випустити заряд, кусаючи годівницю. Якби теорія вчених була правильною, клітини личинок рибок даніо мали б забарвитися в зелений.

Результати дослідження показали, що клітини 5% личинок рибок даніо світилися зеленим — фактично це є доказом того, що перенесення генів відбулося, попри мінливість імпульсів електричних вугрів. Так вчені дійшли висновку, що електричні вугри та інші види, що генерують електрику, можуть вплинути на генетичну модифікацію в природі.

Раніше Фокус писав про те, що вченим знадобилося 100 років, щоб знайти місце розмноження вугрів.