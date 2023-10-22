Ім'я Ісуса Христа. На 1300-річному тілі виявили унікальне татуювання (фото)

Під час аналізу решток чоловіка, знайдених у Судані, вчені виявили відомий християнський символ.

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Учені з Варшавського університету провели новий аналіз решток людини, знайденої в похованні біля середньовічного монастиря Газалі в сучасному Судані (Африка). Нове дослідження дало змогу виявити на нозі померлого 1300 років тому чоловіка татуювання, яке є знаменитим християнським символом, — тут зашифровано ім'я Ісуса Христа, пише Live Science.

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Археологи виявили рідкісне татуювання, нанесене на тіло померлого 1300 років тому чоловіка, де зображена хризма. Цей символ, нанесений на правій нозі стародавньої людини, є монограмою імені Ісуса Христа і складається з грецьких літер хі і ро. Також поруч із хризмою було виявлено грецькі літери альфа й омега.

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За словами вчених, така монограма вперше почала використовуватися 324 року нашої ери, коли імператор Костянтин став правителем Римської імперії. Букви альфа та омега є першою та останньою буквами грецького алфавіту й символізують християнську віру в те, що Бог є початком і кінцем усього.

Те, що татуювання розміщене на правій нозі чоловіка дуже інтригує, адже, за словами вчених, під час розп'яття Ісуса Христа, можливо, саме сюди йому вбили цвях.

Археологи виявили рідкісне татуювання, нанесене на тіло померлого 1300 років тому чоловіка, де зображена хризма Фото: Live Science

За словами вчених, наявність такого релігійного татуювання вказує на те, що чоловік був християнином, але невідомо, чи був він ченцем монастиря Газалі. Рештки цієї людини були знайдені не на тому ж цвинтарі, де ховали ченців, а на сусідньому, де ховали жителів найближчих поселень.

Як показав аналіз тіла, чоловік жив у період між 667 і 774 роками нашої ери, і на момент смерті йому було від 35 до 50 років. У той час християнство було основною релігією в цьому регіоні, який називається Нубія. Зараз це частина сучасних Єгипту й Судану.

Хоча рештки чоловіка були виявлені під час розкопок ще 7 років тому, татуювання з хризмою виявили тільки зараз під час додаткового дослідження. За словами археологів, вони виявили лише другий випадок нанесення татуювань на тіло людини в середньовічній Нубії.

Фокус уже писав про те, що вода, яка відступила, оголила стародавні гравюри віком понад 2 тис. років в Амазонії. Хоча багато істориків і вчених раді такій знахідці, вона стала результатом найсильнішої посухи за останнє століття, що згубно позначається на житті десятків тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що, як з'ясували вчені, доісторичні жінки робили те саме, що й чоловіки. Нове дослідження припускає, що жінки в палеоліті також були мисливицями нарівні з чоловіками.

Як уже писав Фокус, учені виявили, що стародавні єгиптяни розуміли природу падіння метеоритів. Імовірно, стародавні єгиптяни могли знати, що існує зв'язок між залізом і метеоритами. На це вказують не тільки виявлені артефакти з метеоритного заліза, а й ієрогліфи.