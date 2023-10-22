Не слабка стать. Доісторичні жінки робили те саме, що й чоловіки: важливе відкриття вчених

Нове дослідження припускає, що доісторичні жінки також були мисливцями нарівні з чоловіками.

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Багатьом, напевно, відома теорія про те, що в доісторичні часи чоловіки були мисливцями, а жінки — займалися збиральництвом. Згідно з цією теорією жінки не були здатні займатися полюванням, оскільки фізично не пристосовані для цього. Але ця теорія не відповідає дійсності, згідно з дослідженням, яке було опубліковано в журналі Scientific American. Вчені дійшли висновку, що жінки також, як і чоловіки в палеоліті займалися полюванням, пише Heritage Daily.

Різна анатомія чоловіків і жінок часто робила полювання для жінок складним завданням, а отже вважалося, що роль мисливців в еволюції людини очолили переважно чоловіки. Ця теорія вперше з'явилася наприкінці 60-х років минулого століття.

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Але автори нового дослідження вивчили поділ праці за статтю в епоху палеоліту, приблизно від 2,5 млн до 12 тисяч років тому. Після ретельного вивчення археологічних знахідок учені, що ця теорія про те, що жінки не займалися полюванням, не відповідає дійсності.

Вчені також вивчили жіночу фізіологію і з'ясували, що жінки не тільки фізично здатні бути мисливцями, а й існує мало доказів того, що вони ними не були.

Учені виявили ознаки гендерної рівності в стародавніх артефактах, зображеннях і похоронних обрядах. Автори дослідження стверджують, що і чоловіки, і жінки однаково виконували роль мисливців.

Учені виявили ознаки гендерної рівності в стародавніх артефактах, зображеннях і похоронних обрядах Фото: золото

Дослідники також задалися питанням, чи обмежують анатомічні та фізіологічні відмінності між чоловіками та жінками здатність жінок полювати. Як показали результати дослідження, чоловіки мали перевагу перед жінками у швидкості та силі, особливо це стосується бігу на короткі дистанції та метання зброї.

Але жінки мали перевагу перед чоловіками у витривалості, особливо якщо йшлося про біг на довгі дистанції. Учені вважають, що гормон естроген, який більш виражений у жінок, забезпечує цю перевагу. Естроген може посилювати жировий обмін, що дає м'язам більш тривале джерело енергії і може регулювати розпад м'язів, запобігаючи тим самим їхньому зношуванню.

За словами вчених, якщо подивитися на анатомію і фізіологію жінок і чоловіків, а потім уважно вивчити рештки стародавніх людей, то не буде виявлено жодної різниці в характері травм між чоловіками і жінками. Річ у тім, що і ті й інші виконували одні й ті самі дії.

В епоху палеоліту більшість людей жили невеликими групами, а тому чіткий поділ обов'язків не мав сенсу, вважають учені.

Автори дослідження роблять висновок, що впродовж більш ніж 2 млн років і чоловіки, і жінки однаково займалися, як збиральництвом, так і полюванням. Хоча вчені визнають, що потрібно провести ще багато додаткових досліджень щодо життя доісторичних людей, але вони вважають, що ідея, що саме чоловіки були рушіями еволюції людини, є не зовсім вірною.

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