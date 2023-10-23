Ученые спрятали лекарство от диабета в самом необычном месте: помогли глаза

Ученые разработали уникальный метод выработки инсулина для борьбы с диабетом, но им необходимо было спрятать его от иммунной системы. Они вышли из сложного положения довольно оригинальным способом.

Диабет, на сегодняшний день, стал серьезной проблемой для здоровья многих людей во всем мире. Поиск новых способов борьбы с ним имеет огромное значение. Исследователи из Швеции открыли новый и довольно уникальный подход к лечению заболевания: использовать глаза как место, помогающее контролировать уровень сахара в крови, пишет New Atlas.

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У больных диабетом 1-го типа иммунная система работает со сбоями. Она ошибочно выбирает в качестве мишени и разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин — гормон, отвечающий за регулирование уровня сахара в крови. Без него наше здоровье может ухудшиться.

Один из перспективных методов лечения предусматривает создание новых клеток, подобных поджелудочной железе, из собственных стволовых клеток пациента. Затем они помещаются в крошечное устройство и снова вводятся в организм пациента. Хотя это звучит потрясающе, есть одна серьезная загвоздка. Наш организм часто воспринимает это устройство как захватчика и пытается его выгнать. Чтобы предотвратить это, пациенты вынуждены принимать лекарства, подавляющие иммунную реакцию организма. Но это не идеальный вариант, так как делает их более восприимчивыми к разного рода инфекциям.

На помощь пришли шведские ученые. Они подумали: "А что, если поместить это устройство в такое место, где иммунная система не будет иметь к нему доступа?". И нашли маловероятный ответ: глаз

Размещение такого устройства в глазу может вызвать у вас недоумение, но в этом есть и реальная польза. Глаз — это своего рода "безопасная зона", поскольку в нем нет агрессивных иммунных клеток, которые могли бы атаковать устройство. Кроме того, сеть кровеносных сосудов глаза позволяет вновь вырабатываемому инсулину быстро поступать в кровь. Дополнительным бонусом является то, что врачи смогут просто заглянуть вам в глаз и посмотреть, как идут дела с борьбой с диабетом.

В своих экспериментах команда создала крошечное клиновидное устройство и поместила его в часть глаза мыши. В этом устройстве находились крошечные версии органов, вырабатывающих инсулин. Результат оказался отличным: устройство оставалось на месте и бесперебойно работало в течение нескольких месяцев.

Это исследование — не просто победа в борьбе с диабетом. Оно открывает возможности для того, чтобы глаз стал потенциальной точкой для лечения и других заболеваний, пользующихся защитой нашей иммунной системы. Исследователи считают, что это только начало. Они представляют себе будущее, в котором такие устройства могут иметь встроенную электронику или даже выпускать лекарства по отдаленной команде.

Пока наука продолжает лучшего поиск пути к излечению диабета, этот инновационный подход может ускорить процесс и сделать его более легким для людей, страдающих этим заболеванием.

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