Скрытый центр обороны: ученым удалось обнаружить главный источник памяти нашего иммунитета (фото)

Применив новейшие технологии, ученые смогли отслеживать малоизученные области нашей иммунной системы и открыли для себя много нового, в том числе и потенциальный центр ее памяти.

Ученые разработали революционный способ наблюдения за работой защитных механизмов нашего организма. Они получили возможность заглянуть в полчище клеток, защищающих нас от вредоносных захватчиков, таких как вирусы. Этот новый метод может помочь нам лучше понять нашу иммунную систему, что откроет путь к созданию более совершенных вакцин и методов лечения, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Возможно, вы слышали о "клетках памяти" нашего организма, которые запоминают опасных захватчиков, таких как вирусы, и обеспечивают быструю защиту в случае их повторной атаки. Это особые клетки, называемые Т-клетками CD8+. Они играют важнейшую роль в поиске и уничтожении инфицированных клеток во время вирусной атаки. Некоторые из этих клеток даже остаются в организме в качестве "клеток памяти", чтобы защищать нас в будущем. Однако изучение этих клеток всегда было сопряжено с трудностями, потому что они в основном обитают в труднодоступных местах — селезенке, костном мозге и лимфатических узлах. Для их изучения врачам обычно приходится брать образец ткани, что не всегда возможно и приятно.

На помощь пришла группа исследователей из Калифорнийского университета в Дейвисе. Они разработали способ наблюдения за этими CD8+ Т-клетками без необходимости брать образцы тканей. Для этого используется вид сканирования тела, называемый позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ).

Вот как происходит этот процесс: пациенту вводится небольшое количество специального радиоактивного вещества. Это вещество, как маячок, нацеливается на CD8+ Т-клетки. Затем ПЭТ-сканер делает снимки, на которых видно, где находятся эти клетки и как они движутся. Преимущество этого метода заключается в том, что он безопасен для людей и позволяет получать высококачественные изображения.

Исходные данные ПЭТ-сканирования всего тела пациентов, выздоровевших от COVID-инфекции и здоровых лиц контрольной группы Фото: UC Davis Health

Для проверки этого метода группа исследовала как здоровых людей, так и тех, кто восстанавливался после легкого приступа COVID-19. Сканирование показало кое-что интересное. У выздоравливающих от COVID-19 в костном мозге было больше таких CD8+ Т-клеток, чем у здоровых людей. Через шесть месяцев после заражения у этих пациентов в костном мозге по-прежнему было несколько больше Т-клеток памяти. Это позволяет предположить, что костный мозг может быть своего рода "безопасным местом", где эти клетки памяти размножаются и остаются, готовые к защите от будущих атак.

Одна из ведущих исследователей, Негар Омидвари, объяснила, почему этот новый метод является революционным. Он позволяет ученым легко изучать весь иммунный ответ во всех органах, не прибегая к инвазивным методам. Другой исследователь, Саймон Черри, подчеркнул, что эта методика может стать большим шагом вперед в понимании того, как наш организм борется с такими заболеваниями, как COVID-19.

Помимо изучения вирусов, этот метод имеет и другие потенциальные возможности применения. Он может помочь врачам проверить, как онкологические больные реагируют на лечение. Он также может быть полезен при изучении других заболеваний и даже при трансплантации органов.

Одним словом, этот новый метод позволяет заглянуть в скрытый мир нашей иммунной системы. Это все равно что получить пропуск за кулисы, чтобы увидеть защитные войска нашего организма в действии, и потенциальные возможности применения этого просто захватывающие.

Ранее Фокус писал об обнаружении уникального способа защиты от грибка у нашего организма. Наша иммунная система на протяжении всей эволюции развила множество способов справляться с вторгающимися вредоносными организмами. Недавно ученые открыли еще один необычный способ останавливающий распространение вредоносного грибка.

Также Фокус писал о том, что, по мнению ученых, депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новаторское исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.