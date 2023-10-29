Что подавали на стол в эпоху палеолита: какую пищу на самом деле ели пещерные люди

Идея о том, что наши предки ели исключительно сырое мясо или траву, в корне ошибочна. Рацион первобытных людей отличался разнообразием и питательностью.

Исследования показывают, что люди эпохи палеолита — пещерные люди, которые жили между 2,5 млн и 10 тыс. лет до нашей эры — питались достаточно разнообразно. Палеонтолог из Университета Арканзаса Питер Унгар при этом подчеркивает, что так называемая палеодиета, которая стала так популярна среди наших современников, является просто выдумкой.

Дело в том, что в эпоху палеолита не могло существовать никаких "диет", так как рацион наших предков полностью зависел от доступности той или иной еды. Поэтому не существует конкретной диеты, которую можно было бы назвать палеодиетой.

"В рационе наших предков не существовало какого-то фиксированного соотношения мяса и растений", — говорит исследователь.

Поэтому также невозможно точно сказать, что пещерные люди ели в основном мясо или по большей части растения.

Для того, чтобы определить, что же на самом деле ели пещерные люди, ученые анализируют остатки пищи на зубах доисторических людей и на их инструментах. Ранее ученые предполагали, что неандертальцы вымерли из-за своего рациона, который был основан на мясе, а это привело к недостатку питательных веществ. Но позже найденные фрагменты зубов неандертальцев рассказали совершенно другую историю. Анализ показал, что неандертальцы, как и ранние Homo Sapiens, питались достаточно разнообразно. В их рацион входили растения, включая продукты с высокой и низкой энергетической и пищевой ценностью.

Когда овощи были маленькими: растения, которые ели первобытные люди

Диета некоторых видов пещерных людей на три четверти состояла из травы и осоки Фото: ScienceAlert

В каменном веке овощи были намного меньшего размера, чем мы привыкли их видеть. Известно, что многие растения к тому времени уже производили вкусные плоды, чтобы привлечь животных, которые, в свою очередь, распространяли семена на более обширные территории.

Но у овощей такой потребности не было, поэтому их плоды оставались менее съедобными. Лишь в период палеолита люди начали выращивать овощи, стараясь, чтобы плоды становились крупнее и вкуснее. В это время помидоров, картофеля и моркови было крайне мало, кукуруза была твердой, горох нужно было очищать и запекать, огурцы и салат были колючими, а морская капуста – жесткой и горькой.

Нужда заставляла людей раннего каменного века употреблять в пищу некоторые совсем необычные растения. Например, в исследовании из журнала Journal of Human Evolution говорится, что наши предки ели листья травы и побеги папоротника. Весной люди каменного века могли питаться стеблями и молодыми побегами рогоза.

По данным Scientific American, некоторые виды пещерных людей, такие как Парантроп Бойса (Paranthropus boisei), имели диету, на три четверти состоящую из травы и осоки. В другой статье из PNAS говорится, что пещерные люди могли питаться съедобными корнями осоки, которые содержат питательные вещества и называются клубнелуковицами.

Попкорн эпохи палеолита: какие цветы употребляли в пищу пещерные люди

В сохранившихся зубах гомининов эпохи палеолита находят много остатков растений Фото: Depositphotos

Когда идет речь о поедании цветов, нужно понимать, что в пищу может идти не только цветущая часть растения. Съедобными могут быть цветки, бутоны, стебли, листья и корневища. Коренные зубы некоторых гомининов были слишком плоскими, чтобы они могли употреблять в пищу более жесткую еду. Таким образом, многим гоминидам до палеолита приходилось питаться мягкими частями растений, например, молодыми побегами, почками и цветами.

В более поздние периоды палеолита предки людей обзавелись зубами с более выраженными гребнями, что позволило питаться разнообразнее.

В сохранившихся зубах гомининов эпохи палеолита было найдено много остатков растений. Теперь мы знаем, что пещерные люди любили есть такие цветы как белые кувшинки, желтые кувшинки, цветы арлекина и луковицы бабиана.

Исследователи отмечают, что цветы, бутоны и листья кувшинки можно есть как в сыром, так и приготовленном виде, а ее корень обычно варят или жарят. Семена кувшинки можно прожарить, получив отдаленное подобие попкрона.

Почти картошка в мундире: как первобытные люди готовили клубни и корни растений

Ученые полагают, что пещерные люди впервые начали есть клубни 100 тыс. лет назад в Африке Фото: Canva Pro

Голодные пещерные люди в период палеолита ели не только те части растений, которые видели над землей, они заглядывали в поисках пропитания и в саму землю. Там они находили части растений, где хранятся питательные вещества. К таким частям относятся клубни, корневища, луковицы или клубнелуковицы.

Современным примером клубней является картофель, который впервые начали выращивать инки уже после периода палеолита, с 8000 по 5000 год до н.э. Но в период палеолита самыми востребованными клубнями были корни кувшинок. Ученые считают, что древние люди также перетирали в муку корни рогоза, а потом готовили сладкий хлеб.

Ученые полагают, что пещерные люди впервые начали есть клубни 100 тыс. лет назад в Африке, в период палеолита. Питательные корни растений стали отличным источником крахмала и глюкозы, которые были крайне необходимы для большей энергии и развития мозга.

Палеобиолог Аманда Генри отмечает, что некоторые клубни токсичны, если их употреблять в сыром виде. Поэтому умение разводить огонь очень помогло нашим предкам и позволило готовить большее количество клубней. Например, люди палеолита варили некоторые клубни, часто для того, чтобы их было легче чистить.

Зерна: когда люди научились делать муку

Изобретение каменных инструментов для измельчения зерна стало новым толчком в первобытной кулинарии Фото: The New Yorker

Зерно (сырое и приготовленное) было весомой частью диеты пещерных людей. Около 40 тыс. лет назад неандертальцы, жившие в пещерах Ирака и Бельгии, употребляли в пищу зерна растений – "родственников" современных пшеницы и ячменя. Например, охотники-собиратели, которые жили около 10 тыс. лет назад вдоль реки Дунай, если овес.

Археолог Эмануэла Кристиани говорит, что создание каменных инструментов для измельчения зерна дало новый толчок для приготовления зерна. Самые ранние свидетельства перемалывания зерен в муку датируются 30 тыс. лет назад.

Фрукты: какие лакомства были доступны первобытным людям

На территории современного Китая древние люди лакомились апельсинами Фото: pexels.com

Недавнее исследование показало, что размер, цвет и запах фруктов кардинально изменились, чтобы привлечь птиц и животных. Самые первые свидетельства того, что птицы помогали разносить семена растений, относятся к раннемеловому периоду, это около 120 млн лет назад.

Ученые обнаружили в зубах гомининов остатки фиников. На территории современного Казахстана 30 тыс. лет назад люди ели сладкие яблоки, на севере Израиля около 780 тыс. лет назад ели инжир, оливки, сливы и груши. На территории современного Китая древние люди лакомились апельсинами, а в Европе — сладкими ягодами.

Многие плоды эпохи палеолита по форме напоминали современные, но были меньше и не такими сладкими, как сегодняшние. Не стоит забывать, что именно люди поработали над приданием современным фруктам более желательных свойств.

Семена и орехи, которые ели пещерные люди

Пещерные люди употребляли в пищу водяные каштаны, миндаль и орехи горгоны Фото: Getty Images

В исследовании из журнала Smithsonian Magazine говорится, что пещерные люди употребляли в пищу водяные каштаны, миндаль и орехи горгоны. Также люди палеолита если семена чертополоха, которые являются источником масла и крахмала, если их жарить на костре. Семена водяных лилий также содержали некоторое количество крахмала.

Некоторые палеолитические археологические памятники даже содержат остатки обугленных семян и орехов. Ученые не исключают, что они могли быть случайно брошены в огонь, но, возможно, пещерные люди действительно готовили семена и орехи.

Например, люди вдоль реки Дунай около 10 тыс. лет назад ели желуди. Известно, что сырые желуди очень горькие, но становятся съедобными, если из них вывести все дубильные вещества путем кипячения или замачивания в воде. Затем их можно поджарить или перемолоть в желудевую муку.

Семена трав также были частью диеты древних людей. Одно из исследований показало, что неандертальцы ели семена хвостовки или брахиарии. Также были в зубах пещерных людей обнаружены редкие желатизированные крахмалы, а это значит, что некоторые гоминины готовили семена трав. Но такая практика, судя по всему, не получила широкого распространения.

Мясо: как его готовили люди, которые жили в пещерах

Усовершенствованные охотничьи инструменты обеспечили нашим предкам лучший доступ к мясу Фото: Pexels

Некоторые исследователи утверждают, что если бы палеодиета существовала на самом деле, она бы состояла всего на 3% из продуктов животного происхождения. "Вероятно, количество мяса в рационе росло с течением времени и по мере эволюции человеческого рода", — говорит Питер Унгер из Университета Арканзаса.

Ученым известно, что пещерные люди эпохи палеолита отказались от употребления мяса в сыром виде. Также улучшенные охотничьи инструменты обеспечили нашим предкам лучший доступ к мясу. Например, самый ранний из найденных наконечников стрелы датируется 71 тыс. лет назад — его обнаружили в Южной Африке.

Охота стала еще проще с изобретением метательных копий, что произошло 17 тыс. лет назад в Европе.

Палеолитические неандертальцы питались в основном взрослыми животными среднего и крупного размера. Исследователи находили свидетельства того, что пещерные люди ели волков, медведей и кошек. В Израиле в меню был слоновий мозг, а остатки зубов других показали, что наши предки ели бизонов, сибирских козлов, пещерных гиен, лисиц.

Но неандертальцы охотились не только на крупную дичь. В их рационе также были мелкие млекопитающие, птицы, рыба и морепродукты.

Рыба и морепродукты: улов эпохи неолита

Пещерные люди начали есть рыбу, как только научились ее ловить Фото: Daily Mail

Этот вид пищи преобладал среди населения, живущего в прибрежных регионах. Например, базовой пищей являлись моллюски, потому что их легко добыть на мелководье.

Но поймать рыбу было куда сложнее, чем собрать моллюсков. Несмотря на это, археологи нашли в южноафриканской пещере кости рыбы, возраст которой составил от 50 тыс. до 140 тыс. лет. Логично предположить, что пещерные люди начали есть рыбу, как только научились ее ловить.

Согласно данным журнала Nature, самые древние рыболовные крючки были изготовлены нашими предками 40 тыс. лет назад в Восточном Тиморе. Там древние люди по большей части питались тунцом, но также в меню были и акулы, скаты.

Рыболовные крючки из морских улиток нашли в пещере на японском острове Окинава, их возраст — около 23 тыс. лет. Более того, рыбные остатки на Окинаве также содержали следы огня, а это указывает, что древние люди готовили рыбу на костре.

В Корее каменные грузила, которые были созданы 29 тыс. лет назад, свидетельствуют о том, что древние люди рыбачили с помощью сетей. После того, как палеолитические гоминины научились технике вязания, они смогли использовать сети для ловли еще больше количества рыбы.

Насекомые: важный источник белка

Пещерные люди не брезговали и насекомыми Фото: Vijin Varghese/Shutterstock

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Discover Magazine, говорится, что пещерные люди не брезговали и насекомыми. Существует несколько убедительных свидетельств того, что насекомые были достаточно значимым источником белка для людей в период палеолита.

Насекомых было легче поймать, чем например, диких животных. Также стоит подчеркнуть, что почти все наши эволюционные родственники-приматы употребляют в пищу жуков, термитов, муравьев, пчел, ос, сверчков, саранчу, бабочек и мотыльков.

Исследования показывают, что съеденные насекомые обеспечивает больше калорий и питательных веществ, чем равноценное количество съеденных фруктов или листьев.

К этому выводу пришли даже те пещерные люди, которые по сути, не являлись человекоподобными. Например, Парантроп массивный (Australopithecusrobustus) любил есть термитов и даже создал инструмент для копания муравейников около 4 млн лет назад.

Мед и пчелы в наскальных рисунках

Инструменты возрастом 2,5 млн лет, которые нашли в Эфиопии, прекрасно подходят для открывания ульев Фото: Freepik

В исследовании из журнала Smithsonian Magazine антрополог-диетолог Алисса Криттенден говорит, что наскальные рисунки, созданные около 40 тыс. лет назад, изображают сбор меда. Около 25 тыс. лет назад были созданы картины, которые изображают сбор меда, но уже с помощью лестниц и окуривания пчел. Учитывая, что к середине палеолита люди уже использовали огонь, окуривание ульев могло начаться гораздо раньше.

По словам Криттенден, даже наши двоюродные братья-приматы, такие как орангутанги, гориллы и шимпанзе, используют палки для сбора меда из ульев. Как только пещерные люди смогли использовать орудия, стало намного проще и быстрее взламывать ульи. Например, инструменты возрастом 2,5 млн лет, которые нашли в Эфиопии, прекрасно подходят для открывания ульев.

Бобовые: первые растения, которые стали выращивать гоминины

Рацион настоящего палеолита определенно включал бобовые Фото: mindmatters.ai

Современная модная палеодиета исключает бобовые, такие как фасоль и чечевица. Но на самом деле рацион в эпоху палеолита определенно включал бобовые — когда пещерные люди их находили. Дело в том, что бобовые очень питательны и богаты белком, поэтому они были отличной заменой мясу в палеолитической диете.

В зубных бляшках неандертальцев ученые обнаружили доказательства того, что пещерные люди действительно ели бобовые. Наши предки употребляли как горох, так и нут. К примеру, горох был частью повседневного рациона охотников-собирателей в Европе, когда завершался последний ледниковый период.

Более того, бобовые были настолько важны для пещерных людей, что нут, чечевица, горох и горошек четкообразный стали первыми растениями, которые начали выращивать гоминины.

Грибы: съедобные или несъедобные?

Микроостатки спор грибов были найдены на зубах в пещере в Кантабрии Фото: Getty Images

На суше грибы появились намного раньше, чем растения. Поэтому древние люди проверяли грибы на съедобность еще задолго до палеолита. Тем не менее, первое доказательство наличия грибов в рационе человека было получено из остатков зубов, принадлежавших одному из наших предков, который жил 12-18 тыс. лет назад.

Микроостатки спор грибов были найдены на зубах в пещере в Кантабрии, Испания.

На зубах этого предка также были найдены остатки пыльцы растений и мяса. Ученые предполагают, что этот человек ел подберезовики с губчатой шляпкой, а также разновидность жаберного гриба.

По материалам Mashed.