Физически больно. Ученые доказали, что грамматические ошибки в действительности могут сводить с ума

Исследование показывает, что наш уровень стресса в этот момент зашкаливает, пульс ускоряется, а каждая новая ошибка активирует реакцию "бей или беги".

Большинство из нас сталкивались с тем, что грамматические ошибки в речи собеседника могут раздражать, причем настолько, что это может оттолкнуть от человека или даже вывести нас из себя. Теперь ученые доказали, что грамматические ошибки в действительности вызывают физическую реакцию, активируя реакцию "бей или беги", и даже влияют на частоту наших сердечных сокращений, пишет Daily Mail.

По мнению команды из Университета Бирмингема, примерами плохой грамматики могут быть путаница времен в предложении, путаница единственного и множественного числа, а также использование двойного отрицая или неправильное использование запятой.

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В ходе исследования ученые набрали группу из 41 взрослого британца, говорящего на английском языке. Далее реципиентам предложили прослушать 40 образцов английской речи, 50% из которых содержали грамматические ошибки.

Во время эксперимента ученые также наблюдали за колебаниями сердечного ритма (КСР) участников исследования, пока они прослушивали отрывки. Отметим, что КСР фиксирует интервалы между последовательными ударами сердца. Как правило, в расслабленном состоянии эти интервалы различны, однако становятся более регулярными, когда человек испытывает стресс.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что чем больше ошибок было допущено в отрывках, тем более регулярным становилось его сердцебиение — то есть, он испытывал больший стресс. Таким образом ученые пришли к выводу, что грамматические ошибки, вероятно, активируют в нас реакцию "бей или беги".

Команда отмечает, что знание первого языка в значительной степени неявно, так как большинству людей не нужно сидеть и учиться, чтобы овладеть своим родным языком. А это может означать, что наше тело реагирует на плохую грамматику, даже если мы не способны точно определить, что именно не так в предложении.

По словам автора исследования, профессора Дагмар Дивьяк, результаты свидетельствуют о том, что существует сердечно-сосудистая реакция на грамматические нарушения. Однако потребуется больше исследований, чтобы понять, как и почему это происходит.

Ранее Фокус писал о том, что ученые расшифровали древнюю грамматическую головоломку.