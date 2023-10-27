Больше не Долина Смерти. Первый шторм за 84 года превратил адскую пустыню в райский оазис (фото)

Ураган Хилари обрушил на долину невероятное количество осадков, в результате некогда сухие овраги превратились в бушующие потоки.

Калифорнийская Долина Смерти является самым жарким местом в мире, а также самым засушливым в Северной Америке. Так было ранее, но в августе 2023 года здесь выпал годовой объем дождя, в результате чего дороги были разрушены, а засушливые овраги превратились в бушующие потоки, пишет Daily Mail.

В результате пресловутую Долину Смерти пришлось закрыть для посетителей на целых два месяца, что стало "самым длительным за всю историю парка". На этой неделе Долина Смерти вновь открылась для посетителей, но теперь это место едва ли можно назвать "адской пустыней", на самом деле теперь оно больше напоминает "райскую пустыню".

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Исследователи отмечают, что ураган Хилари, который обрушился на национальный парк в августе 2023 года, изверг на территорию парка невероятные 5,6 сантиметров дождя. В результате смертоносный ландшафт весьма преобразился: вокруг царит водный мир с болотными птицами, спокойно питающимися на молодых озерах.

Так Долина Смерти выглядела в 2022 году Фото: Getty Images

По словам смотрителей парка, день, когда ураган Хилари обрушился на это место, стал "самым дождливым" в истории Долины Смерти. Причем такие обильные дожди в этом районе оказывают гораздо большее влияние, так как земля здесь попросту не может впитывать воду, как это происходит в местах с обширным травяным покровом.

Ученые отмечают, что богатые почвы в действительности могли бы справиться с таким объемом воды, однако каменистые почвы Долины Смерти и крутые горы попросту сбрасывают ее вниз, в результате чего образуются новые озера.

Так Долина Смерти выглядит сегодня Фото: Getty Images

Бассейн Бэдуотер представляет собой самую низкую точку Северной Америки, расположенную на высоте почти 86 метров ниже уровня моря. Теперь здесь располагается озеро площадью почти несколько квадратных километров. Сотрудники Долины Смерти также рассказывают, что территория парка усеяна полевыми цветами. В июле 1913 года ученые зафиксировали здесь рекордно высокую температуру в 56,6 градуса по Цельсию, при этом в последние два лета температура здесь не достигала рекордной, но держалась выше 54,4 градуса по Цельсию.

По словам сотрудников парка, чистый и сухой воздух, а также редкий растительный покров позволяют солнечному свету нагревать поверхность пустыни? Тепло исходит обратно от скал, а затем удерживается в глубинах долины. В результате эти массы прогретого воздуха постоянно перемещаются по долине, создавая экстремально высокие температуры.

Мескитовые плоские песчаные дюны теперь являются домом для мелкого озера в самом засушливом месте Америки Фото: Twitter

Отметим, что ураган Хилари стал первым тропическим штормом, обрушившимся на Южную Калифорнию за последние 84 года. В результате около 25 миллионов человек оказались в зоне риска наводнения, ветра со скоростью 233 км/час и дождем до 25 сантиметров. Отметим, что в прошлом году парк также пострадал от другого шторма, а потому ожидается, что восстановительные работы продолжатся еще несколько месяцев.

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