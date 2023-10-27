Лингвистический кошмар: как отец комедии создал самое длинное слово греческого языка (фото)

Самое длинное слово греческого языка появилось благодаря древнегреческому поэту Аристофану, который добавил его в свою пьесу.

Когда мы думаем о длинных словах, мы можем представить себе громоздкие, сложные термины или названия исландских вулканов. Однако греческий язык умеет нас удивлять, и в этом случае это самое длинное греческое слово, которое когда-либо записано, пишет GreekReporter.

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Это необыкновенное слово имеет следующее написание: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

На первый взгляд кажется, что кто-то нанизал ряд слов без пробелов, но на самом деле это одно слово. Создателем этого лингвистического кошмара был известный драматург Аристофан.

Самое длинное греческое слово состоит из 172 букв, и было занесено в "Книгу рекордов Гиннеса" в 1990 году.

Аристофан, родившийся около 450 года до н. э. в Афинах, считается самой выдающейся фигурой в античной комедии. Его уникальная способность сочетать сатиру и политические комментарии с юмором оставила неизгладимый след в мире театра. Несмотря на то, что прошло 2 500 лет, большинство его произведений сохранились, что отличает его от многих его современников.

Аристофан ввел это удивительное слово в своей пьесе "Ecclesiazusae" (или "Женщины-собирательницы"), впервые поставленной в 392 году до нашей эры. Пьеса рассказывает о восстании афинских женщин, которые стремились изменить демократию, где доминировали мужчины. Их усилия привели к значительным изменениям в законодательстве, в частности в сфере отношений. Согласно новым правилам, мужчина мог быть с красивой женщиной только после того, как провел время по крайней мере с тремя менее привлекательными.

Это необыкновенное слово имеет следующий вид: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών Фото: Giorgio Pintzas Monzani / GreekReporter

Кульминацией пьесы является пир — обычный способ решения дел в Древней Греции, куда приглашали всех, независимо от пола или внешности. Именно во время этой финальной сцены произносится знаменитое длинное слово: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

Это невероятное слово похоже на сложный рецепт, каждая часть которого описывает разные составляющие пира. Его можно разобрать так:

λεπαδο (lopàs) — широкое блюдо;

τέμαχος (temaxos) — кусочек или порция рыбы;

σέλαχο (sèlaxo) — вероятно, средиземноморская рыба-скат;

γαλέο (galéo) — акула, распространенная в Средиземном море;

κράνιον/λείψανον (crànion/lìpsanon) — голова и кости, вероятно, из морепродуктов, таких как крабы;

δριμύς/υπότριμμα (drimìs/ipòtrima) — насыщенный и тертый, возможно, означает приправу с сильным ароматом;

σίλφιον (sìlfion) — вымершее растение с целебными свойствами;

τυρομελιτό (tiromelitò) — смесь меда и сыра;

κατακεχυμένο (katakeximèno) — залитый, указывающий на предыдущий соус, которым была покрыта еда;

κίχλε (kìxle) — дрозды, мелкие птицы;

επί (epì) — этаж;

κόσσυφο (kòsifo) / φάττα (fàta) / περιστέρα (peristèra) — различные виды голубей;

αλεκτρυών (alektriòn) — петух;

οπτός (optòs) — вареный;

κεφάλιο (kefàlio) — голова, вероятно, речь идет о петухе;

κίγκλιο (kìglio) — белогрудая овсянка, распространенная в Греции птица;

πέλειο (pèlio) — голубь;

λαγώο (lagòo) — заяц;

σιραίο (sirèo) — сироп из гранатов;

βαφή (vafì) — подсказка цвета блюда;

τραγανό (traganò) — указывает на хрусткость;

πτερύγων (pterigòn) — крылья и крылышки курицы или петуха.

Можем ли мы воссоздать этот древний рецепт? Существует много теорий о том, какие именно блюда упоминал Аристофан и как их готовили. Без пропусков и запятых в словах сложно точно сопоставить ингредиенты с их описаниями. Однако мы можем попробовать воссоздать блюда, которыми делились актеры в конце пьесы.

Блюдо из кусочков рыбы ската и акулы, с добавлением различных частей краба, заправленное медово-сырным соусом, острыми специями и измельченным сильфием. Смесь жареной дичи, включая дроздов, голубей, племенных голубей, кролика и петухов с головами, и все это под соусом из гранатового сиропа.

Оба блюда сопровождаются хрустящими куриными крылышками.

Это слово является свидетельством богатого культурного и языкового наследия Древней Греции и силы юмора и сатиры, опередивших свое время.

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