Лингвистический кошмар: как отец комедии создал самое длинное слово греческого языка (фото)
Самое длинное слово греческого языка появилось благодаря древнегреческому поэту Аристофану, который добавил его в свою пьесу.
Когда мы думаем о длинных словах, мы можем представить себе громоздкие, сложные термины или названия исландских вулканов. Однако греческий язык умеет нас удивлять, и в этом случае это самое длинное греческое слово, которое когда-либо записано, пишет GreekReporter.
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Это необыкновенное слово имеет следующее написание: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.
На первый взгляд кажется, что кто-то нанизал ряд слов без пробелов, но на самом деле это одно слово. Создателем этого лингвистического кошмара был известный драматург Аристофан.
Самое длинное греческое слово состоит из 172 букв, и было занесено в "Книгу рекордов Гиннеса" в 1990 году.
Аристофан, родившийся около 450 года до н. э. в Афинах, считается самой выдающейся фигурой в античной комедии. Его уникальная способность сочетать сатиру и политические комментарии с юмором оставила неизгладимый след в мире театра. Несмотря на то, что прошло 2 500 лет, большинство его произведений сохранились, что отличает его от многих его современников.
Аристофан ввел это удивительное слово в своей пьесе "Ecclesiazusae" (или "Женщины-собирательницы"), впервые поставленной в 392 году до нашей эры. Пьеса рассказывает о восстании афинских женщин, которые стремились изменить демократию, где доминировали мужчины. Их усилия привели к значительным изменениям в законодательстве, в частности в сфере отношений. Согласно новым правилам, мужчина мог быть с красивой женщиной только после того, как провел время по крайней мере с тремя менее привлекательными.
Кульминацией пьесы является пир — обычный способ решения дел в Древней Греции, куда приглашали всех, независимо от пола или внешности. Именно во время этой финальной сцены произносится знаменитое длинное слово: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.
Это невероятное слово похоже на сложный рецепт, каждая часть которого описывает разные составляющие пира. Его можно разобрать так:
- λεπαδο (lopàs) — широкое блюдо;
- τέμαχος (temaxos) — кусочек или порция рыбы;
- σέλαχο (sèlaxo) — вероятно, средиземноморская рыба-скат;
- γαλέο (galéo) — акула, распространенная в Средиземном море;
- κράνιον/λείψανον (crànion/lìpsanon) — голова и кости, вероятно, из морепродуктов, таких как крабы;
- δριμύς/υπότριμμα (drimìs/ipòtrima) — насыщенный и тертый, возможно, означает приправу с сильным ароматом;
- σίλφιον (sìlfion) — вымершее растение с целебными свойствами;
- τυρομελιτό (tiromelitò) — смесь меда и сыра;
- κατακεχυμένο (katakeximèno) — залитый, указывающий на предыдущий соус, которым была покрыта еда;
- κίχλε (kìxle) — дрозды, мелкие птицы;
- επί (epì) — этаж;
- κόσσυφο (kòsifo) / φάττα (fàta) / περιστέρα (peristèra) — различные виды голубей;
- αλεκτρυών (alektriòn) — петух;
- οπτός (optòs) — вареный;
- κεφάλιο (kefàlio) — голова, вероятно, речь идет о петухе;
- κίγκλιο (kìglio) — белогрудая овсянка, распространенная в Греции птица;
- πέλειο (pèlio) — голубь;
- λαγώο (lagòo) — заяц;
- σιραίο (sirèo) — сироп из гранатов;
- βαφή (vafì) — подсказка цвета блюда;
- τραγανό (traganò) — указывает на хрусткость;
- πτερύγων (pterigòn) — крылья и крылышки курицы или петуха.
Можем ли мы воссоздать этот древний рецепт? Существует много теорий о том, какие именно блюда упоминал Аристофан и как их готовили. Без пропусков и запятых в словах сложно точно сопоставить ингредиенты с их описаниями. Однако мы можем попробовать воссоздать блюда, которыми делились актеры в конце пьесы.
- Блюдо из кусочков рыбы ската и акулы, с добавлением различных частей краба, заправленное медово-сырным соусом, острыми специями и измельченным сильфием.
- Смесь жареной дичи, включая дроздов, голубей, племенных голубей, кролика и петухов с головами, и все это под соусом из гранатового сиропа.
Оба блюда сопровождаются хрустящими куриными крылышками.
Это слово является свидетельством богатого культурного и языкового наследия Древней Греции и силы юмора и сатиры, опередивших свое время.
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