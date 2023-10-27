Размером с 8 футбольных полей. У Галапагосских островов найдены два удивительных древних объекта

Во время одной из экспедиций ученым посчастливилось обнаружить несколько ранее неизученных подводных гор и два коралловых рифа, которые удивительно хорошо сохранились.

Две нетронутых удивительных экосистемы были обнаружены глубоко под водой у Галапагосских островов — открытие было сделано с помощью пилотируемого аппарата с дистанционным управлением (ROV) SuBastian командой из Института океана Шмидта, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что в ходе погружения на глубину от 370 до 420 метров им удалось обнаружить то, что весьма впечатлило исследователей: несколько ранее неизученных подводных гор, а также два нетронутых коралловых рифа.

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Известно, что длина большего кораллового рифа равна длине восьми футбольных полей и составляет около 800 метров, тогда как длина второго рифа более скромная — всего 250 метров. Ученые предполагают, что возраст этих удивительных экосистем в действительности насчитывает тысячи лет и все это время являются домом для очень здоровой экосистемы, состоящей из разнообразия видов каменистых кораллов.

По мнению руководительницы экспедиции, доктора Кэтлин Роберт из Института рыболовства и морского хозяйства Мемориального университета Ньюфаундленда и Лабрадора, эти находки улучшат картографические данные ученых, а также помогут лучше понять рифовые системы Галапагосских островов.

Команда надеется, что открытие этих двух новых рифов в заповеднике Галапагосских островов поможет ученым лучше понять роль, которую глубоководные среды обитания играют в поддержании здоровья океана.

Работа лазеров в действии Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Отметим, что в ходе экспедиции ученые также намеревались создать карты окружающей среды с высоким разрешением с использованием технологии лазерного сканирования. К слову, полученные снимки имели невероятную точность до 2 миллиметров — это позволило команде идентифицировать животных, обитающих в этом районе, что было невозможно при использовании технологий с более низким качеством.

Кроме того, ученые использовали новую картографическую технологию для изучения двух неизвестных ранее подводных гор, которые также были открыты во время экспедиции. На основе спутниковых данных у ученых возникло подозрение, что здесь могут быть подводные горы, но только сейчас они смогли подтвердить их существование.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали секрет кораллов — как им удается выжить в отдаленном океане.