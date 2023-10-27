Мужчины все больше времени тратят на домашние дела, но изменения слишком медленные, — опрос

Женщины несут значительное бремя, когда речь идет о выполнении домашних дел. Эти задачи включают домашнюю работу и, самое главное, уход за детьми. Однако ученые наблюдают определенный сдвиг в распределении.

Отчет "Положение родителей в мире" за 2023 год под названием "Сосредоточение заботы в кризисном мире" углубился в мир заботы о детях. В этом отчете опрошено 12 000 мужчин и женщин, многие из которых являются родителями, в 17 странах. Целью исследования стало понять, кто, как и для кого заботится, и что люди думают об этом, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Результаты исследования показали, что респонденты очень высоко ценят заботу. В онлайн-опросе люди в подавляющем большинстве ассоциировали ее с положительными терминами. "Любовь" было словом, которое чаще всего упоминалось во всех странах, где проводили опрос. Также часто упоминались такие слова, как "помощь", "защита", "внимание", "ответственность", "здоровье", "доброта" и "семья".

Отчет также обнаружил, что большинство опрошенных мужчин утверждали, что они занимаются воспитанием детей и готовы делать больше. Однако на их пути стоит много барьеров, в частности общественные нормы и финансовые ограничения. Хотя исследование указывает на определенные изменения в динамике, оно также показывает, что темпы изменений слишком медленные.

Растет стремление к большему равенству в выполнении обязанностей по уходу за больными. Недавно государства-члены Организации Объединенных Наций единогласно провозгласили 29 октября Международным днем ухода и поддержки, признавая ценность ухода и необходимость более справедливого распределения обязанностей в семье

Уход за кем-то может быть положительным опытом, способствовать развитию эмпатии и важных отношений. Однако неравное распределение обязанностей по уходу между мужчинами и женщинами долгое время препятствовало участию женщин в оплачиваемой работе.

В 2018 году, по оценкам, 606 миллионов женщин трудоспособного возраста не могли работать из-за постоянной занятости домашними делами. Это также негативно сказалось на физическом и психическом здоровье женщин.

Отчет "Положение родителей в мире" показал, что матери все еще несут большую долю обязанностей дома, включая уборку, физический и эмоциональный уход за детьми, приготовление пищи и уход за партнером. В среднем женщины сообщили, что выполняют в 1,32 раза больше физического ухода за детьми и в 1,36 раза больше уборки в доме, чем мужчины во всех исследуемых странах.

Однако в некоторых странах произошли положительные сдвиги: родители из таких стран, как Аргентина, Ирландия, Китай, Хорватия и Руанда, посвящают значительное количество часов различным задачам по уходу за детьми и дома в целом.

Эти изменения объясняются такими факторами, как влияние COVID-19, эволюция гендерных норм, связанных с уходом за детьми, и структурными факторами, такими как системы ухода и политика предоставления отпусков по уходу за ребенком.

В 15 странах от 70% до 90% мужчин согласились с утверждением: "Я чувствую такую же ответственность за уход, как и моя партнерша". Обнадеживающе, что в некоторых странах, таких как Южная Африка (85%) и Руанда (93%), мужчины не согласились с утверждением: "Мальчиков не следует учить шить, готовить еду, убирать или заботиться о своих братьях и сестрах".

Отчет также обнаружил, что мужчины, которые лучше осознают свои эмоции и открыты к поиску эмоциональной поддержки, в два-восемь раз чаще заботятся о члене семьи, чем те, кто не осознает своих эмоций.

Мужчины, которые проводили больше времени, заботясь о других, сообщали о лучшем самочувствии. Те, кто выражал удовлетворение своим участием в воспитании детей, в 1,5 раза чаще соглашались с утверждением: "Я — человек, которым всегда хотел быть", и сообщали об ощущении благодарности в жизни.

Исследование показало, что значительная часть людей во всех странах принимали меры для улучшения политики в сфере воспитания. Большинство обсуждали этот вопрос с друзьями и семьей, некоторые подписывали или распространяли онлайн-петиции и посещали мероприятия, направленные на улучшение политики в сфере ухода.

В конце концов, облегчение распределения домашних обязанностей между мужчинами имеет важное значение для благосостояния и прогресса стран.

Ранее Фокус писал о лучших детских именах, вдохновленных богами Древней Греции.