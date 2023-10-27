Психоделический взгляд в глаз крысы победил в конкурсе микрофотографий от Nikon (фото)

Ежегодный фотоконкурс от Nikon завершился, и уже объявлены победители. Первое место заняла фотография от исследователей диабета из австралийского института "Львиный глаз".

17 октября объявили победителей нынешнего конкурса Nikon "Маленький мир". Этот конкурс не только демонстрирует красоту микромира, но и показывает важность научных исследований и их практического применения. Среди работ были волоски, покрывающие поверхность листа растения, эмбрион мыши и фото деления клеток, пишет Live Science.

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Изображение паутинообразной сети сосудов в задней части глаза крысы получило главную награду на фотоконкурсе. Хассанайн Камбари, исследователь диабета из Института "Львиный глаз" в Австралии, сделал этот детальный снимок зрительного нерва грызуна.

Камбари и его коллега Джейден Диксон подали это изображение на конкурс, чтобы показать сложность микроциркуляции сетчатки глаза. Они специализируются на изучении состояния под названием диабетическая ретинопатия, которая возникает, когда высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды в глазу, что потенциально может привести к потере зрения.

Большим вызовом, с которым они столкнулись, было найти эти крошечные сосуды, что имеют лишь около 110 микрометров в диаметре. Чтобы создать это сложное изображение, Камбари собрал и сложил сотни отдельных снимков, сделанных с помощью конфокальной и флуоресцентной микроскопии.

Изображение маленького тарантула (Caribena versicolor) фотографа Джона-Оливера Дума (John-Oliver Dum) заняло четвертое место в конкурсе Фото: John Oliver-Dum/Nikon Small World 2023

Особенно интересно то, что современные методы диагностики и лечения диабетической ретинопатии ограничиваются выявлением симптомов заболевания на поздних стадиях, что часто бывает слишком поздно, чтобы предотвратить необратимое повреждение микрососудов сетчатки и ее функций. Изображение Камбари предлагает уникальный взгляд на сложный мир кровеносных сосудов глаза, что в конечном итоге может привести к лучшему раннему выявлению и лечению этого состояния.

В дополнение к этому изображению, другие работы-победители включают крупный план ядовитых клыков паука-птицееда, которые кажутся одновременно красивыми и ужасными. Джон-Оливер Дум, фотограф из Германии, получил четвертое место за этот снимок. Он запечатлел большие, округлые черные клыки паука-птицееда, окруженные густыми розовыми волосками.

Тем временем Шериф Абдалла Ахмед, фотограф из Университета Танта в Египте, занял 12 место за фото изумрудно-зеленой осы-блестянки, сидящей на массе фиолетовых цветов. Осы-блестянки откладывают яйца в гнезда других ос, а их личинки пожирают запасы пищи. Это фото передает красоту и таинственность этого природного явления.

Великолепное изображение осы-блестянки (Chrysididae), стоящей на цветке, заняло 12 место в рейтинге наград Фото: Sherif Abdallah Ahmed/Nikon Small World 2023

Юань Цзи из Музея Всемирной выставки в Шанхае занял 17 место с красочной фотографией чешуек на крыльях китайской лунной бабочки. Эти бабочки живут в горных лесах Китая и имеют интересный защитный механизм. Они используют свои закрученные хвосты, чтобы препятствовать эхолокации летучих мышей, уменьшая риск быть пойманными. Это уникальный пример того, как существа эволюционировали, чтобы выжить в дикой природе.

Эти изображения не только визуально поражают, но и служат ценным инструментом для исследователей и педагогов, помогая нам лучше понять тонкости мира природы.

Они напоминают нам об удивительности и сложности, которые существуют за пределами того, что можно увидеть невооруженным глазом, и содержат потенциал для прорывов в научных знаниях и медицинском прогрессе.

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