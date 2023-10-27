Ученые реконструировали извержение вулкана 1650 года: раскрыта тайна рожденного им цунами

Исследователям потребовалось 373 года, чтобы наконец-то разгадать тайну извержения подводного вулкана Колумбо и последовавшего за ним цунами.

Известно, что извержения вулканов способны вызывать цунами, наносящие серьезный вред инфраструктуре и прибрежным общинам. Одно из таких событий произошло в 1650 году — речь идет об извержении подводного вулкана Колумбо, породившее мощное цунами, повредившее близлежащие острова в Эгейском море, пишет Teche Explorist.

Последние почти 400 лет ученые пытались разгадать тайну вулканических цунами, возникающих после извержений. Однако, поскольку отбирать образцы и фотографировать подводные вулканы сложно, основные механизмы возникновения цунами были поставлены под сомнение. К счастью, с развитием технологий ученые все же смогли разгадать эту тайну.

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В ходе исследования ученые из Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле использовали передовые технологии визуализации. В результате команде под руководством доктора Йенса Карстенса удалось изучить подводный вулкан Колумбо и воссоздать историческое событие, произошедшее 373 года назад. Результаты исследования показывают, что масштабное стихийное бедствие может быть объяснено лишь оползнем и взрывным извержением.

В конце лета 1650 года жители греческого острова Санторини заметили, что цвет воды изменился и на начала закипать. Подводный вулкан, вышедший из моря в 7 километрах к северо-востоку от острова, выбрасывал блестящие камни. Небо заволокли клубы дымя, повсюду были видно пламя и молнии.

В тот момент вода резко отступила от берега, однако через несколько мгновений изверглась, обрушившись на берег 20-метровыми волнами. На расстоянии более 100 километров произошел громкий взрыв, в результате которого пемза и пепел упали на близлежащие острова и убили несколько человек смертоносным облаком ядовитого газа.

Эти разрезы сейсмического тома показывают геологические структуры, фиксирующие историю кратера Фото: Karstens

По словам Карстенса, эти данные известны из отчетов, которые были собраны и опубликованы французским вулканологом в 19-м веке. В своем новом исследовании команда сосредоточилась на понимании того, как именно возникло цунами и почему вулкан взорвался столь сильно.

В работе ученые использовали методы 3D-сейсмики. В результате им удалось создать трехмерное изображение кратера вулкана, который в настоящее время находится на 18 метрах ниже поверхности океана. Таким образом им удалось изучить внутреннюю часть вулкана Колумбо.

3D-изображения показывают, что кратер вулкана достигал в глубину около 500 метров, а его диаметр составлял 2,5 километра, на что указывает мощный взрыв. Сейсмические профили также показали, что один из флангов конуса был значительно поврежден.

По словам соавтора исследования доктора Гарета Кратчли, далее они с коллегами применили детективный подход, сравнив различные механизмы, способные вызвать цунами, с историческими свидетельствами очевидцев. В результате команда пришла к выводу, что цунами может быть объяснено лишь сочетанием оползня и последующего извержения вулкана.

Далее ученые объединили 3D-сейсмические данные с компьютерным моделированием и смогли реконструировать, насколько высокими были волны, если бы они были вызваны одним лишь только взрывом. Модель предсказывала, что высота волне не должна была бы превышать 6 метров, однако это противоречило свидетельствам очевидцев. Таким образом ученые пришли к выводу, что возникновение цунами не было обусловлено лишь извержением, и это был оползень — это подтвердила и компьютерная модель.

К слову, ученые также считают, что нечто похожее могло произойти во время извержения подводного вулкана Хунга Тонга в 2022 году, чей вулканический кратер имеет схожую форму с кратером вулкана Колумбо.

Ранее Фокус писал о том, что подводный вулкан Тонга вызвал самую сильную грозу в истории.