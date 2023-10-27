Яд в красивой обертке: ученые выявили содержание камдия и свинца в шоколадных продуктах

Проведя последнее исследование, некомерческая организация Consumer Reports уже потребовала от большого производителя шоколада предоставить план по снижению содержания опасных металлов в своей продукции.

В недавнем исследовании, проведенном организацией Consumer Reports, было обнаружено значительное содержание тяжелых металлов в шоколаде и продуктах на основе какао. Исследованию подверглись 48 продуктов из семи категорий, включая какао-порошок, шоколадную стружку, плитки молочного шоколада, смеси для пирожных, шоколадные смеси для тортов и смеси для горячего шоколада, пишет Scripps News.

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Проводя свое исследование ученые выбрали в качестве своих целей поиска свинец, кадмий, ртуть и мышьяк. Наиболее часто обнаруживались свинец и кадмий, а ртуть и мышьяк не представляли никакой опасности в проверенных исследователями продуктах.

Существенной деталью научной работы стало то, что в трети продуктов превышены допустимые уровни содержания свинца и кадмия. Тем не менее, в каждой категории продуктов были найдены более безопасные альтернативы.

Среди продуктов, превысивших установленный Consumer Reports предел содержания свинца: некоторые смеси для горячего какао таких марок, как Great Value, Nestlé, Starbucks и Trader Joe's. Шоколадные чипсы Hu Dark Chocolate и Good & Gather, а также некоторые смеси для пирожных и тортов также показали повышенное содержание свинца. В категории какао-порошка были отмечены Hershey's и Droste. Однако плитки молочного шоколада были очищены от повышенного содержания этих металлов.

То, как эти металлы попадают в какао, объясняется естественными процессами. Кадмий поглощается какао-растением из почвы, а свинец может поступать из окружающей среды после сбора урожая. Эти металлы преимущественно содержатся в твердых частицах какао, что объясняет их повышенное содержание в темном шоколаде.

Учитывая опасность тяжелых металлов для здоровья, Consumer Reports подчеркивает важность информированности и ограничения их потребления.

Некоммерческая организация призывает компанию Hershey, одного из ведущих американских производителей шоколада, повысить безопасность своей продукции. Хотя компания Hershey раньше и намекала на необходимость снижения содержания металлов, Consumer Reports инициировала петицию, требующую от компании Hershey разработать план по снижению содержания тяжелых металлов в предлагаемых ею продуктах.

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