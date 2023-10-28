Когда и где настигнет смерть. Ученые рассказали, как много людей могут умереть во сне

Большинство из нас задумываются о том, как и когда распрощаются с жизнью, теперь исследователи рассказали, насколько велики шансы заснуть и не проснуться.

Человеческая жизнь быстротечна, а потому задумываться о том, как мы можем умереть и когда — вполне обычное дело. Исследования показывают, что некоторые люди беспокоятся о смерти во сне и теперь ученые рассказали, почему это происходит и кого может постигнуть такая участь, пишет IFLScience.

К счастью для большинства, если у вас нет определенного заболевания, вероятность того, что вы заснете и не проснетесь, относительно невелика. По словам ученых, существует ряд причин, по которым человек может умереть во сне, но обычно они связаны с тремя наиболее важными человеческими органами.

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Консультант по респираторной медицине в больницах Ноттингемского университета NHS Trust, доктор Милинд Совани считает, что смерть во сне связана с тремя ключевыми органами:

сердцем;

легкими;

мозгом.

Когда человек спит, у него меньше шансов реагировать на сигналы, указывающие на то, что с этими органами что-то не так. Например, по словам кардиолога Джека Флаера, если у человека в сознании произойдет 10-секундная остановка сердца, он. Вероятно, потеряет сознание, упадет и привлечет внимание окружающих звуком падения. В то же время во сне вы попросту не можете реагировать на подобные симптомы, а потому такое событие останется незамеченным.

Сердце

По словам медицинского директора Центра сердечного ритма Сидарс-Синай Сумита Чу, наиболее распространенная причина смерти во сне связана с сердцем — около 90% всех смертей во сне приходится именно на внезапную остановку сердца (SCA).

Ученые отмечают, что наиболее высокий риск SCA наблюдается у людей с:

ишемической болезнью сердца;

увеличенным сердцем;

нерегулярным сердцебиением.

Во время SCA сердце человека внезапно перестает биться, что приводит к прекращению притока крови к основным органам, а также может быть летальным без оказания немедленной медицинской помощи. Статистика показывает, что в большинстве случаев, смерть от внезапной остановки сердца происходит в период с 22 до 6 утра, причем в это время более всего уязвимы женщины.

Дыхательные пути

Обструктивное апноэ во сне (СОАС) также может играть роль в смерти во время сна. Статистика свидетельствует о том, что вероятность смерти между 24 и 6 часами утра у людей с СОАС более чем в 2,5 раза выше, чем у людей без этого заболевания.

Отметим, что СОАС характеризуется сужением мышц дыхательных путей и может на короткое время может остановить дыхание человека. В результате возникает недостаток кислорода, частота сердечных сокращений повышается, как и кровяное давление. Все это повышает риск смерти во сне.

В то же время Чу отмечает, что само по себе СОАС редко является причиной ночной смерти. Чаще всего оно усугубляет другое заболевание, например, проблемы с сердцем.

Мозг

Эпилепсия является распространенным заболеванием, поражающим мозг человека, при котором у человека возникают повторяющиеся припадки. Увы, не все припадки удается контролировать с помощью лекарств, а потому основной причиной смерти во сне для некоторых людей также является неожиданная смерть от эпилепсии (SUDEP). Отметим, что причины SUDEP до сих пор не совсем ясны, однако результаты некоторых исследований показывают, что сон способен увеличить риск возникновения припадков.

По словам Чу, инсульт также может тать причиной внезапной ночной смерти. Статистика свидетельствует о том, что около четверти всех инсультов происходят во время сна. Кроме того, такие состояния как СОАС могут повышать этот риск. Как правило, причиной смерти становится тромб или разрыв кровеносного сосуда, которые блокируют приток крови к мозгу.

Как избежать смерти во сне

Людям с заболеваниями, описанными выше, следует обратиться к врачу для анализа таких факторов, как образ жизни и семейный анализ. По словам Чу, что касается остальных, риск смерти во сне в действительности не так уж велик.

Чтобы снизить риск внезапной смерти во сне, медики советуют:

следить за здоровьем;

достаточно спать;

заниматься спортом;

правильно питаться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились возвращать к жизни мозг, умерший два часа назад.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.