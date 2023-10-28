Утилизируют тоннами: ученый рассказал, почему не стоит выбрасывать тыквы после Хэллоуина

По данным Министерства сельского хозяйства США, в стране ежегодно производится более 900 тысяч тонн тыквы. Тыква — источник витамина А, который содержится в форме бета-каротина.

Тыквы стали международным символом Хэллоуина, и легко забыть, что это — нечто большее, чем просто украшение. Об этом пишет Newsweek.

По информации Министерства сельского хозяйства США, из более чем 900 тыс. тонн тыквы, которые ежегодно производят в США, более 60 тыс. выбрасывается.

Но прежде чем поместить тыкву в мусорный бак, стоит вспомнить о том, что блюда из этого сезонного продукта укрепляют иммунитет.

"Основная польза от присутствия тыквы в рационе — это повышение уровня витамина А, — рассказал журналистам Джош Гиббс, исследователь растительного питания из Уорикского университета в Великобритании. — Таким образом вы улучшите зрение, повысите иммунитет, укрепите кожу и внутренние органы".

В тыкве высокое содержание бета-каротина, который в организме человека превращается в витамин А, именно из-за бета-каротина тыква характерного оранжевого цвета.

"Обязательно добавляйте к тыкве полезные жиры, например оливковое масло, так как витамин А считается жирорастворимым и лучше усваивается с маслом", — объяснил Гиббс.

Бета-каротин также считается антиоксидантом, который защищает клетки от молекул, которые наносят вред ДНК.

Тыква на 90% состоит из воды, и в ней сравнительно немного калорий.

"Калорийность на 100 г мякоти тыквы колеблется от 15 до 46 ккал. Отсюда низкий уровень калорий и чувство сытости и снижение веса", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что семена тыкв — отличный источник клетчатки, белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, таких как цинк и витамин Е.

"Доказано, что регулярное употребление тыквенных семечек снижает уровень холестерина и риск рака молочной железы. Вы можете запечь их в духовке и посыпать ими суп или салаты", — добавил Гиббс.

Напомним, что в Чехии священник разбил тыквы перед Хеллоуином, якобы чтобы оградить детей от "злых духов".

Также в начале октября сообщалось о жуткой находке: мужчина заглянул под крыльцо своего дома и, испугавшись, тут же убежал.