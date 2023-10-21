В Чехии священник разбил тыквы перед Хеллоуином, чтобы спасти детей от "злых духов" (фото)

Священник Яромир Смейкал не знал о таком празднике как Хеллоуин, поэтому разбил все праздничные тыквы, ведь он действовал в соответствии со своей верой.

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В одной из деревень Чехии проживает местный священник, который не знал о таком празднике как Хэллоуин. В порыве ярости он разбил все тыквы, которые дети старательно разрисовали к предстоящему празднику. Но вскоре ему пришлось извиниться за свое поведение. Об этом сообщает издание Еxpress.

Как рассказал сам священник Отец Яромир Смейкал, он разбил "сатанинские" символы Хэллоуина, потому что они были размещены рядом со святыней и олицетворяли "духов зла". Он самостоятельно признался в содеянном местному меру в письме после того, как его соседи сильно разозлились на него за вандализм.

В течение двух дней отец Смейкал разбивал нарядные тыквы, потому что, по его словам, он действовал "в соответствии с верой и долгом быть отцом и защитником доверенных детских "душ".

Однако после возмущения соседей отец Смейкал понял свою ошибку. Как он написал в письме, с тех пор он осознал, что тыквы были созданы для развлечения и для праздника, о котором он не знал.

Священник разбил тыквы на Хеллоуин

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