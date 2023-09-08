Ушло 100 литров святой воды: в РФ священники освятили район с вертолета (фото)

По словам отца Михаила Семенова, вертолет крестообразно пролетел над военным городком в Козельском районе Калужской области.

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В Калужской области Российской Федерации священнослужители освятили с вертолета Козельский район. Об этом пишет российское издание "Подъем" 7 сентября.

Сообщается, что на Пасху священники пообщались с командиром Козельской ракетной дивизии и сошлись на том, что было бы хорошо освятить местность с вертолета. На осуществление задуманного понадобилось примерно 100 литров святой воды.

"Это была Крещенская вода. Полетное время – около часа", — рассказал журналистам отец Михаил Семенов.

По словам священника, святую воду погрузили в вертолет в пятилитровых бутылках. Окропление местности происходило при помощи распылительного устройства. В частности, был освящен военный городок.

"Мы облетали по кругу вокруг Козельского района, все военные точки облетели, город, крестообразно пролетели над военным городком и вернулись на взлетную полосу", — добавил священнослужитель.

В РФ окропили святой водой район с вертолета

Напомним, что в августе на выставке "Армия-2023" в России презентовали надувной военно-полевой храм. В машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, предназначенные для водителя и священника.

Ранее, 9 мая, мы сообщали, что в России освятили военную технику ВС РФ, которая принимает участие в параде на Красной площади ко Дню Победы. Освящением занимался ректор Перервинской духовной семинарии протоиерей Владимир Чувикин и его студенты.