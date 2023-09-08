Пішло 100 літрів святої води: у РФ священики освятили район із вертольота (фото)

За словами отця Михайла Семенова, вертоліт хрестоподібно пролетів над військовим містечком у Козельському районі Калузької області.

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У Калузькій області Російської Федерації священнослужителі освятили з вертольота Козельський район. Про це пише російське видання "Подъем" 7 вересня.

Повідомляється, що на Великдень священники поспілкувалися з командиром Козельської ракетної дивізії та зійшлися на тому, що було б добре освятити місцевість із вертольота. На здійснення задуманого знадобилося приблизно 100 літрів святої води.

"Це була Водохресна вода. Польотний час — близько години", — розповів журналістам отець Михайло Семенов.

За словами священника, святу воду завантажили у вертоліт у п'ятилітрових пляшках. Окроплення місцевості відбувалося за допомогою розпилювального пристрою. Зокрема, було освячено військове містечко.

"Ми облітали по колу навколо Козельського району, всі військові точки облетіли, місто, хрестоподібно пролетіли над військовим містечком і повернулися на злітну смугу", — додав священнослужитель.

У РФ окропили святою водою район із вертольота

Нагадаємо, що в серпні на виставці "Армія-2023" у Росії презентували надувний військово-польовий храм. У машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священника.

Раніше, 9 травня, ми повідомляли, що в Росії освятили військову техніку ЗС РФ, яка бере участь у параді на Красній площі до Дня Перемоги. Освяченням займався ректор Перервинської духовної семінарії протоієрей Володимир Чувікін і його студенти.