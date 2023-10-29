На теле "ниоткуда" появляются синяки: это может быть признаком чего-то более серьезного

Хотя зачастую за синяками на нашем теле стоят истории травматических ситуаций, некоторые из них, появляющиеся внезапно и без причины, могут нести в себе сигнал того, что с нашим организмом что-то не так.

Примерно 18% взрослых людей сталкиваются с проблемой внезапного появления синяков. Это явление может вызывать беспокойство, особенно если на это нет видимой причины. Ученые решили выяснить, что стоит за их появлением и какие опасности это представляет, пишет ScieneAlert.

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Кровь, как бы это не звучало странно, играет важнейшую роль в защите нашего организма от неконтролируемого кровотечения. Она циркулирует по кровеносным сосудам, доставляя кислород и иммунные клетки к жизненно важным органам. При повреждении кровеносного сосуда начинается процесс свертывания крови: тромбоциты связываются с поврежденными стенками сосуда и, привлекая белки (факторы свертывания), образуют кровяной сгусток, предотвращающий чрезмерную потерю крови. Тромбоциты вырабатываются в костном мозге, а большинство факторов свертывания синтезируются в печени.

Сант-Рейн Пасрича, руководитель отдела популяционного здоровья и иммунитета Института Уолтера и Элизы Холл назвал возможные проблемы со здоровьем, приводящие к появлению синяков:

Проблемы с белками свертывания крови . Некоторые люди наследуют состояния, при которых наблюдается дефицит факторов свертывания крови. Например, гемофилия А поражает мужчин из-за генетической недостаточности фактора VIII. У представителей обоих полов может наблюдаться болезнь фон Виллебранда, которая влияет на другой важнейший фактор свертывания крови. Заболевания печени также влияют на способность к свертыванию. Поэтому при выявлении каких-либо аномалий проводится второе диагностическое исследование — измерение функции свертывания крови с последующей оценкой основных факторов свертывания.

. Некоторые люди наследуют состояния, при которых наблюдается дефицит факторов свертывания крови. Например, гемофилия А поражает мужчин из-за генетической недостаточности фактора VIII. У представителей обоих полов может наблюдаться болезнь фон Виллебранда, которая влияет на другой важнейший фактор свертывания крови. Заболевания печени также влияют на способность к свертыванию. Поэтому при выявлении каких-либо аномалий проводится второе диагностическое исследование — измерение функции свертывания крови с последующей оценкой основных факторов свертывания. Проблемы с кровеносными сосудами. Хотя острый дефицит витамина С, вызывающий легкое образование синяков (цинга), сегодня встречается редко, некоторые заболевания, например пурпура Хеноха-Шонлейна, могут вызывать воспаление кровеносных сосудов, приводящее к образованию синяков. У пожилых людей синяки могут появляться из-за хрупкой кожи и ослабленных кровеносных сосудов.

Хотя острый дефицит витамина С, вызывающий легкое образование синяков (цинга), сегодня встречается редко, некоторые заболевания, например пурпура Хеноха-Шонлейна, могут вызывать воспаление кровеносных сосудов, приводящее к образованию синяков. У пожилых людей синяки могут появляться из-за хрупкой кожи и ослабленных кровеносных сосудов. Влияние лекарств и пищевых добавок. Лекарства, такие как аспирин, клопидогрель, препараты для разжижения крови и некоторые нестероидные противовоспалительные средства, могут влиять на образование синяков из-за своего воздействия на функцию тромбоцитов или свертываемость крови. Длительное применение пероральных или ингаляционных кортикостероидов может повысить склонность к образованию синяков, поскольку они истончают кожу и ослабляют кровеносные сосуды. Некоторые безрецептурные пищевые добавки и антидепрессанты также способствуют появлению синяков.

Лекарства, такие как аспирин, клопидогрель, препараты для разжижения крови и некоторые нестероидные противовоспалительные средства, могут влиять на образование синяков из-за своего воздействия на функцию тромбоцитов или свертываемость крови. Длительное применение пероральных или ингаляционных кортикостероидов может повысить склонность к образованию синяков, поскольку они истончают кожу и ослабляют кровеносные сосуды. Некоторые безрецептурные пищевые добавки и антидепрессанты также способствуют появлению синяков. Травмы и жестокое обращение. Необъяснимые синяки могут быть следствием нераспознанных травм. Поэтому медицинские работники должны деликатно расспрашивать о возможных инцидентах, включая жестокое обращение с детьми или насилие со стороны партнера.

Помимо этого, исследователь так же предложил несколько способов диагностики внезапных синяков:

Гематологические исследования. Часто гематологи не находят никаких конкретных причин появления синяков. Однако они начинают проявлять бдительность при наличии нескольких проблем, связанных с кровотечением. К таким признакам относятся распространенные большие синяки, частые кровотечения из носа, обильные менструальные циклы, осложнения после стоматологических операций, хирургических вмешательств или родов, а также неожиданные сильные кровотечения.

Диагностические тесты. Основным диагностическим тестом для выявления легких синяков является полный анализ крови, определяющий уровень тромбоцитов. Снижение уровня тромбоцитов может быть связано с их недостаточной выработкой в костном мозге или быстрым выведением из кровообращения. Например, заболевание, называемое иммунной тромбоцитопенической пурпурой, может сильно снижать уровень тромбоцитов, что проявляется в виде сыпи с мелкими синяками. Если у детей это состояние часто носит временный характер, то взрослым может потребоваться лечение, направленное либо на подавление иммунного ответа, либо на увеличение выработки тромбоцитов. В крайних случаях может потребоваться удаление селезенки.

Подводя итоги, Пасрича подчеркнул, что различные медицинские состояния могут приводить к появлению синяков, но если в анамнезе нет выраженных кровотечений, а результаты анализов крови и свертывающей функции находятся в пределах нормы, то повод для беспокойства, как правило, минимален.

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