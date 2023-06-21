Нужна только слюна: ученые разработали кардинально новый тест на беременность

Традиционные тесты на беременность причиняли много моральных и гигиенических хлопот миллионам женщин, но новый тест основанный на анализе слюны обещает оставить эти проблемы в прошлом.

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Первый в истории тест на беременность на основе слюны был разработан израильским стартапом по производству тестов по слюне. Тест использует простой ручной аппликатор для сбора образца слюны. Затем образец вставляется в аналитическое устройство, которое выдает результаты в течение десяти минут. Как и в обычных тестах, две линии означают положительный результат, а одна линия — отрицательный. Тест предназначен для выявления повышенного уровня бета-хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ), гормона, который обычно обнаруживается в слюне беременных женщин примерно с трех-четырех недель беременности, пишет News Atlas.

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β-ХГЧ обычно называют гормоном беременности. Когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матку, плацента начинает вырабатывать этот гормон, уровень которого, как правило, постоянно повышается в первые недели беременности.

По словам создателей, клинические испытания, проведенные на более чем 300 женщинах, показали, что точность теста составляет около 95% при использовании с первого дня пропущенного менструального цикла. Кроме того, прилагаемое приложение позволяет делиться результатами в цифровом формате, избавляя вас от необходимости традиционно фотографировать тест-палочку.

Одним из ключевых преимуществ этого нового метода является его удобство. Больше не нужно искать туалет или потенциально мочить руки. Однако есть небольшая оговорка — перед проведением теста необходимо подождать 30 минут после еды или питья.

Эту разработку назвали долгожданным прорывом в области тестирования на беременность, так как она предлагает женщинам возможность проводить тест на беременность более чистым, понятным и простым способом.

Создатели уже подали заявку на получение разрешения для расширения своего рынка в США. При выходе на полную мощность компания может производить до миллиона тестов в месяц и распространить продукцию по всему миру. В настоящее время тест продается в магазинах Великобритании и Ирландии по цене 12,75 долларов США, что сопоставимо с ценой большинства традиционных тестов на беременность.

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