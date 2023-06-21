Потрібна тільки слина: вчені розробили кардинально новий тест на вагітність

Традиційні тести на вагітність завдавали багато моральних і гігієнічних клопотів мільйонам жінок, але новий тест, заснований на аналізі слини, обіцяє залишити ці проблеми в минулому.

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Перший в історії тест на вагітність на основі слини розробив ізраїльський стартап із виробництва тестів за слиною. Тест використовує простий ручний аплікатор для збору зразка слини. Потім зразок вставляється в аналітичний пристрій, який видає результати протягом десяти хвилин. Як і у звичайних тестах, дві лінії означають позитивний результат, а одна лінія — негативний. Тест призначений для виявлення підвищеного рівня бета-хоріонічного гонадотропіну людини (β-ХГЛ), гормону, який зазвичай виявляється в слині вагітних жінок приблизно з трьох-чотирьох тижнів вагітності, пише News Atlas.

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β-ХГЛ зазвичай називають гормоном вагітності. Коли запліднена яйцеклітина імплантується в матку, плацента починає виробляти цей гормон, рівень якого зазвичай постійно підвищується в перші тижні вагітності.

За словами творців, клінічні випробування, проведені на більш ніж 300 жінках, засвідчили, що точність тесту становить близько 95% за умови використання з першого дня пропущеного менструального циклу. Крім того, додаток, що додається, дає змогу ділитися результатами в цифровому форматі, позбавляючи вас необхідності традиційно фотографувати тест-паличку.

Однією з ключових переваг цього нового методу є його зручність. Більше не потрібно шукати туалет або потенційно мочити руки. Однак є невеличке застереження — перед проведенням тесту необхідно зачекати 30 хвилин після їжі чи пиття.

Цю розробку назвали довгоочікуваним проривом у галузі тестування на вагітність, адже вона пропонує жінкам можливість проводити тест на вагітність у чистіший, зрозуміліший і простіший спосіб.

Творці вже подали заявку на отримання дозволу для розширення свого ринку в США. При виході на повну потужність компанія може виробляти до мільйона тестів на місяць і поширити продукцію по всьому світу. Наразі тест продається в магазинах Великої Британії та Ірландії за ціною 12,75 доларів США, що можна порівняти з ціною більшості традиційних тестів на вагітність.

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