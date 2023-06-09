Непорочное зачатие у людей — миф или правда: ученые рассказали, насколько это возможно

После того как самка крокодила отложила оплодотворенные яйца без участия самца, ученые задались вопросом — возможен ли партеногенез у людей?

Related video

"Девственное рождения", или факультативный партеногенез распространены среди некоторых животных, в том числе питонов, индеек и даже мух. Однако на этой неделе исследователи впервые наблюдали непорочное зачатие у самки крокодила, которая отложила оплодотворенные яйца в Коста-Рике, несмотря на то, что долгое время жила в одиночестве, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи задались вопросом, насколько партеногенез возможен у людей и действительно ли непорочное зачатие самки крокодила может стать "началом конца для мужчин".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Начнем с того, что девственное рождение, или партеногенез — редкая способность некоторых животных, которая позволяет производить потомство без участия противоположного пола. Эта особенность распространена среди рыб и рептилий, однако исследователи до сих пор не знают, что делает это возможным.

По словам эколога из Университета Южного Уэльса в Австралии, профессора Рассела Бонурянски, на самом деле исследователи до сих пор не знают, что делает партеногенез возможным у одних животных, но не у других. Однако у ученых все же есть некоторое представление о том, что потребуется для того, чтобы непорочное зачатие произошло.

Нормальная клетка человеческого тела содержит 46 хромосом, 23 из яйцеклетки и 23 из спермы. У других животных количество хромосом может отличаться, однако половина из них, как правило, поступает от матери, а половина — от отца. Чтобы сформировать жизнеспособный эмбрион без сперматозоидов, яйцеклетка должна воспроизвести свои хромосомы, чтобы получить "подходящее" их количество. Кроме того, ей необходимо будет запустить процесс оплодотворения и развить эмбрион.

Учитывая все эти факторы, Бонурянски отмечает, что шансы непорочного зачатия у людей равны примерно один к миллиарду, то есть буквально стремятся к невозможному. Исследователи полагают, что подобная неспособность людей также может быть связана с неким защитным механизмом. Профессор полагает, что таким образом наше тело защищает нас от развития яйцеклеток в эмбрионы внутри яичников, что может оказаться смертельным для самок млекопитающих.

Профессор также отмечает, что ученые уже разработали способы изменения развития млекопитающих, чтобы позволить развиваться неоплодотворенным яйцам. Самым ярким примером является клонированная овца Долли. Бонурянски отмечает, что клонирование, вероятно, также возможно и у людей, однако его реализация связана со сложными этическими вопросами.

В середине 90-х годов Британский медицинский журнал зафиксировал около полусотни странных "девственных беременностей" в США. По словам, профессора Эми Херринг из Школы глобального общественного здравоохранения Джиллингса в Северной Каролине, они не искали доказательства непорочного зачатия у людей, а наткнулись на эти факты случайно.

В ходе исследования ученые изучали корреляты девственности во взрослом возрасте. Они обнаружили, что некоторые реципиенты заявляли о том, что они девственники, но также и о беременности. Из 7 870 женщин 0,8% тех, кто зачал без секса, заявили, что они не использовали технологии родовспоможения для помощи во время беременности. Однако исследователи отмечают, что эти данные не были подтверждены с медицинской точки зрения, а потому не могут считаться достоверными.

По словам профессора Дженни Грейвс из австралийского университета Ла Троб, основная проблема заключается в том, что партеногенез может быть хорошим решением в краткосрочной перспективе, однако всегда проигрывает в долгосрочной. Дело в том, что рекомбинация двух генов в каждом поколении — отличный способ перепутать комбинации белков, которые видят патогены — в результате повышается риск развития заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что крокодилы практикуют непорочное зачатие.