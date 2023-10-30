Уровень моря поднялся в 2 раза выше, чем предполагалось: что подкосило Мировой океан

Новое исследование предполагает, что ученым удалось разгадать невероятный скачок уровня моря — виновато экстремальное погодное явление.

Десятилетиями ученые отслеживают глобальный уровень моря с помощью спутников NASA. Наблюдения показывают, что с 1993 года средний глобальный уровень моря поднялся более чем на 9 сантиметров. Однако в период с июня 2014 по май 2016 года произошло нечто необычное — ученые зафиксировали резкий скачок, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа океанологов из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) использовала данные долгосрочных наблюдений и подсчитали, что глобальный средний уровень моря должен повышаться примерно на 4 миллиметра в год в период с 2014 по 2016 годы.

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Однако данные свидетельствуют о том, что в действительности за эти два года средний глобальный уровень моря поднялся на 15 миллиметров, вместо ожидаемых 8. Несмотря на то, что этот подъем не намного превышает длину человеческого ногтя и может показаться незначительным, ученые предупреждают: "это был пугающий скачок в долгосрочной перспективе".

В новом исследовании команда сосредоточилась на понимании того, чем вызван этот невероятный скачок в повышении глобального уровня моря — ученые пришли к выводу, что главным виновником является экстремальный и необычный климатический период.

В ходе работы ученым удалось связать этот внезапный скачок с последовательными явлениями Эль-Ниньо в Тихом океане, которые, вероятно, ускорили повышение уровня моря за счет смещения характера осадков и высыхания бассейна Амазонки.

Отметим, что Эль-Ниньо является одной из фаз Южного колебания Эль-Ниньо (ENSO), неравномерного изменения ветра и температуры поверхности моря, которое колеблется в тропической части Тихого океана. Фактически изменение пассатов толкает теплу воду к западному побережью Америки, как это происходит в периоды Эль-Ниньо, ил в сторону Азии, если в Тихом океане господствует противоположность Эль-Ниньо — Ла-Нинья.

Команда обнаружила, что повышение глобального уровня моря на 15 мм совпало с двумя последовательными явлениями Эль-Ниньо в 2014-2015 и 2015-2016 годах. При этом, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) последний период оказался наиболее экстремальным: 2016 год быстро превзошел предыдущий как самый жаркий за всю историю наблюдений.

По словам ведущего автора исследования, океанолога Уильяма Лловела, именно эти экстремальные Эль-Ниньо фактически изменили характер осадков во всем мире. Это повлекло сокращение запасов наземной воды в бассейне Амазонки, что привело к увеличению глобальной средней массы океана.

К такому выводу команда пришла, объединив данные с нескольких спутников и глобального массива плавающих в океане датчиков. Кроме того ученые проанализировали изменения температуры поверхности океана, массы океана и количества воды, хранящейся на суше, в речных системах, например, в бассейне Амазонки.

Отметим, что бассейн Амазонки занимает около 35% южноамериканского континента и является огромным водосборным бассейном, включающим Амазонку и ее капитальные притоки. В ходе исследования команда обнаружила, что 80% 15-миллиметрового подъема в период с 2014 по 2016 годы было связано с увеличением массы мирового океана. Ученые считают, это вызвано тем, что Эль-Ниньо изменил характер осадков: в бассейне Амазонки удерживалось меньше воды, а над восточной тропической частью Тихого океана выпало больше осадков.

Дополнительными факторами также стали таяние ледниковых щитов и другие изменения уровня воды на суше, однако одно лишь высыхание бассейна Амазонки фактически способствовало повышению уровня моря на 5 миллиметров.

Анализ также показывает, что оставшиеся 20% подъема, или 3 миллиметра, были связаны с расширением океана по мере его потепления. Ученые также отмечают, что не существует двух одинаковых Эль-Ниньо, а потому изучение его влияния на уровень океана может помочь уточнить климатические модели определения будущего подъема уровня моря. Ученые отмечают, что это особенно важно в условиях нынешнего Эль-Ниньо, который существенно влияет на климат планеты. Июль и сентябрь 2023 года уже стали самыми жаркими за всю историю наблюдений и ученые опасаются, что 2023 год в целом сможет побить рекорд 2016 года, который сегодня считается самым жарким.

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