Китай против США: какая страна считается самой богатой в мире

Гонка Китая за лидерство в рейтинге обеспечила почти треть общего прироста мирового богатства, которое за тот же период выросло со 156 до 514 триллионов долларов.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какая страна имеет титул самой богатой в мире? Что ж, в 2021 году в этом рейтинге произошли значительные изменения, пишет IFLScience.

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Соединенные Штаты, часто известные своим богатством, сбросили с первого места, а Китай стал самой богатой страной мира по размеру чистых активов. Об этом удивительном сдвиге в мировом богатстве сообщила компания McKinsey & Co., а впервые об этом стало известно агентству Bloomberg.

Данные этого отчета показали, что богатство Китая стремительно выросло с 7 триллионов долларов в 2000 году до невероятных 120 триллионов долларов в 2020 году. За тот же период богатство Соединенных Штатов также существенно выросло, достигнув почти 90 триллионов долларов. Однако им не хватило совсем немного, чтобы сохранить свое первое место.

Удивительный путь Китая на вершину глобальной лестницы богатства сыграл решающую роль в общем росте мирового богатства. За эти два десятилетия общий объем мирового богатства вырос со 156 триллионов долларов до ошеломляющей цифры в 514 триллионов долларов.

Что же способствовало экономическому подъему Китая на вершину? Одним из главных катализаторов стало членство Китая во Всемирной торговой организации (ВТО), международной организации, которая регулирует торговые отношения между странами. Членство в ВТО дает ряд преимуществ, помогая странам устанавливать и применять правила международной торговли, особенно на развивающихся рынках.

Несмотря на невероятное общее богатство Китая, важно отметить, что это процветание неравномерно распределено по всей стране. По оценкам, две трети богатства Китая сосредоточены в 10 процентах самых богатых домохозяйств, что похоже на ситуацию в Соединенных Штатах.

Но сейчас, в 2023 году, все ли так же? Остается ли Китай самой богатой страной мира?

По данным Global Citizen Solutions, ответ — нет. Соединенным Штатам удалось вернуть себе лидерство, и в прошлом году их признали самой богатой страной мира по чистым активам, имея колоссальное чистое состояние в размере 145,8 триллиона долларов.

Однако история принимает другой оборот, когда мы смотрим на валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. В этой категории Люксембург занимает первое место с ВВП на душу населения в $127 673, за ним следуют такие страны, как Ирландия, Норвегия и Швейцария.

Одним словом, распределение богатства и рейтинги могут меняться со временем под влиянием различных экономических факторов и изменений в политике. Соревнование за звание самой богатой страны мира продолжает развиваться, предлагая новые сюрпризы и понимание глобальной экономики.

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