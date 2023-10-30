Пробуждение зомби. Ученые "воскресили" червей, проспавших в вечной мерзлоте последние 46 000 лет

Любопытные твари существовали во времена шерстистых мамонтов, а затем провели в спячке последние почти 50 тысяч лет, теперь они пробудились.

Нематоды, также известные как круглые черви, являются одними из немногих организмов, способных выживать в таких экстремальных условиях в течение длительного периода времени. Известно, что для этого они входят в состояние неопределенности, называемое "криптобиоз", в котором все измеримые биологические метаболические процессы фактически останавливаются до тех пор, пока условия окружающей среды не станут более гостеприимными, пишет IFLScience.

В 2018 году ученым уже удавалось вернуть к жизни древних червей, которые пробыли в спячке последние 42 000 лет. Теперь исследователи заявили о том, что им удалось вернуть к жизни древних червей, которые последние 46 000 лет провели в спячке в вечной мерзлоте Сибири.

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Радиоуглеродный анализ показал, что эти крошечные животные ожили после длительного сна, который, как предполагают исследователи, начался в позднем плейстоцене — примерно от 45 839 до 47 769 лет назад. Авторы исследования отмечают, что эти микроскопические существа, жившие во времена шерстистых мамонтов, не только впечатляюще выносливы, но и принадлежат к ранее неизвестному науке виду, получившему название Panagrolaimus kolymaensis.

Отметим, что в мире не так много животных, способных пережить эти экстремальные условия, к ним относятся неубиваемые тихоходки и коловратки. Еще одним удивительным примером является бактериальная спора, сохранившаяся в янтаре от 25 до 40 миллионов лет.

В ходе последнего исследования, ученые обнаружили круглых червей P. Kolymaensis на глубине около 40 метров в вечной мерзлоте на берегу реки Колыма на северо-востоке Сибири. Известно, что мерзлая почва в этих краях таит в себе множество древних и неожиданных находок. Ранее ученые уже обнаружили здесь архаичную ДНК, древние вирусы и тушу целого медведя, которая отлично сохранилась.

Команда провела радиоуглеродный анализ и обнаружила, что древние черви относятся к позднему плейстоцену. Далее ученые провели геномный анализ и обнаружили, что перед ними совершенно новый вид.

Исследователи выращивали более 100 поколений червей, а затем сравнили их геном с геномов одного из них ныне живущих родственников (Caenorhabditis elegans) — им удалось обнаружить общие гены, отвечающие за криптобиоз.

Авторы исследования надеются, что результаты исследования и дальнейшие изучения позволят лучше понять механизмы, лежащие в основе загадочного состояния, позволяющего сохраняться тканям в течение десятков тысяч лет. Кроме того, ученые надеются узнать, существует ли верхний предел — то есть, как долго нематоды способны пребывать в состоянии сна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили "червей-зомби", которые питаются на дне океана костями животных.