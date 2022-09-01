Ученые обнаружили "червей-зомби", которые питаются на дне океана костями животных

Как отмечают эксперты, эти черви различаются как по размеру, так и по типу. Одни имеют длину с мизинец, другие меньше ресницы. Однако обычно невооруженным глазом можно увидеть только самок.

В ходе своего недавнего исследования эксперты подтвердили существование ужасающего "червя-зомби", обитающего на дне морских глубин, пишет BGR.

Червь, официально названный Osedax, изначально считался растением, однако, когда глубоководный робот достал образцы этого существа, ученые изменили свое мнение. Как оказалось, это "растение" на самом деле было "червем-зомби", питающимся костями туш животных на морском дне.

Узнав, об этом удивительном факте, ученые начали искать этих существ. Поскольку их находили на телах мертвых животных на дне морей и океанов, специалисты начали опускать туда туши китов и других мертвых животных. Затем они неделями, месяцами и даже годами выжидали результатов, прежде чем вернуться и вытащить их.

Грег Роуз, один из авторов исследования, работающая в Океанографическом институте Скриппса отметила, что везде, где они были кости, появлялись черви. Роуз также был одним из первых членов команды, которая обнаружила и описала Osedax.

На данный момент ученые открыли по всему миру 30 различных видов "червей-зомби". К таким видам относится Osedax fenrisi, впервые обнаруженный возле гидротермального источника в Арктике. Есть также слизистый цветок-костеед, который впервые нашли недалеко от Швеции.

[ + – ] Живут эти создания в неких "гаремах" из десятков или сотен особей внутри слизистой оболочки самки

"Куда бы мы ни посмотрели, мы продолжаем находить этих поедающих кости существ", — подчеркнули исследователи.

Стоит отметить, что эти черви различаются как по размеру, так и по типу. Одни имеют длину с мизинец, другие меньше ресницы. Как отмечают специалисты, обычно невооруженным глазом можно увидеть только самок. Самцы же намного меньше и не едят кости.

Живут эти создания в неких "гаремах" из десятков или сотен особей внутри слизистой оболочки самки. Там они ждут появления яйцеклетки, чтобы ее оплодотворить. Когда у самцов заканчивается энергия, они погибают. Тем не менее, способ размножения зависит от вида "червей-зомби".

Так, например, некоторые самцы вместо того, чтобы жить внутри самих самок, копаются в костях туш, пока не найдут самок. Затем они доставляют самках сперму, которая хранится в их головах, оплодотворяя их яйцеклетки.

"Нет никаких сомнений в том, что весь этот вид интригует и отчасти пугает. Тем не менее эти черви представляют для нас большой интерес и мы продолжим их изучать", — заключили ученые.

Напомним, что ранее исследователи изучили весьма странное существо Saccorhytus, у которого есть рот, но нет ануса. Как оказалось, ряд отверстий вокруг его большого рта выполняли не роль жабр, как предполагали эксперты изначально, а являлись основаниями зубов, которые откололись во время сохранения окаменелости.