Вчені виявили "хробаків-зомбі", які харчуються на дні океану кістками тварин

Як зазначають експерти, ці черв'яки відрізняються як за розміром, так і за типом. Одні мають довжину з мізинцем, інші менші за вію. Однак зазвичай неозброєним оком можна побачити лише самок.

Під час свого недавнього дослідження експерти підтвердили існування жахливого "хробака-зомбі", що мешкає на дні морських глибин, пише BGR.

Черв'як, офіційно названий Osedax, спочатку вважався рослиною, проте коли глибоководний робот дістав зразки цієї істоти, вчені змінили свою думку. Як виявилося, ця "рослина" насправді була "хробаком-зомбі", що харчуються кістками туш тварин на морському дні.

Дізнавшись про цей дивовижний факт, вчені почали шукати цих істот. Оскільки їх знаходили на тілах мертвих тварин на дні морів та океанів, фахівці почали опускати туди туші китів та інших мертвих тварин. Потім вони тижнями, місяцями і навіть роками чекали на результати, перш ніж повернутися і витягнути їх.

Грег Роуз, один з авторів дослідження, що працює в Океанографічному інституті Скрипса, зазначила, що скрізь, де вони були кістки, з'являлися черв'яки. Роуз також був одним із перших членів команди, яка виявила та описала Osedax.

Зараз вчені відкрили у всьому світі 30 різних видів "хробаків-зомбі". До таких видів відноситься Osedax fenrisi, вперше виявлений біля гідротермального джерела в Арктиці. Є також слизова квітка-костеїд, яку вперше знайшли недалеко від Швеції.

[ + – ] Живуть ці створення в деяких "гаремах" з десятків або сотень особин усередині слизової оболонки самки

"Куди б ми не подивилися, ми продовжуємо знаходити цих істот, що поїдають кістки", — наголосили дослідники.

Ці черв'яки відрізняються як за розміром, так і за типом. Одні мають довжину з мізинцем, інші менше вії. Як зазначають фахівці, зазвичай неозброєним оком можна побачити лише самок. Самці набагато менше і не їдять кістки.

Живуть ці істоти у деяких "гаремах з десятків чи сотень особин усередині слизової оболонки самки. Там вони чекають на появу яйцеклітини, щоб її запліднити. Коли у самців закінчується енергія, вони гинуть. З усім тим, спосіб розмноження залежить від виду "хробаків-зомбі".

Так, наприклад, деякі самці замість того, щоб жити всередині самих самок, копаються в кістках туш, доки не знайдуть самок. Потім вони доставляють самкам сперму, яка зберігається в їхніх головах, запліднюючи їх яйцеклітини.

"Немає жодних сумнівів у тому, що весь цей вид інтригує і частково лякає. Проте ці черв'яки представляють для нас великий інтерес і ми продовжимо їх вивчати", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше дослідники вивчили дуже дивну істоту Saccorhytus, яка має рота, але немає ануса. Як виявилося, ряд отворів навколо його великого рота виконували не роль зябер, як передбачали експерти спочатку, а були підставами зубів, які відкололися під час скам'янілості.