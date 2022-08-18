Вчені розкрили таємницю загадкової істоти: у неї є рот, але немає ануса

Раніше експерти вважали, що ряд отворів навколо його великого рота виконували роль зябер, проте нове дослідження показало, що це не так.

У 2017 році вчені оголосили про відкриття скам'янілості Saccorhytus, якій 540 млн. років. Ця скам'янілість належить до ранньої відомої групи вторинноротих, що включає сучасних морських зірок, хребетних тварин і людини, пише Forbes.

Варто зазначити, Saccorhytus не схожий на жодну з сучасних тварин, а більше нагадує зморшкуватий мішок. Раніше дослідники вважали, що ряд отворів навколо його великого рота виконували роль зябер — примітивна особливість вторинноротих. Проте новий великий аналіз останків показав, що ці пори є основами зубів, які відкололися під час збереження скам'янілості.

"Saccorhytus був цікавою істотою. Він мав рота, але не мав ануса, а навколо рота розташовувалися кільця складних шипів, що виконують роль зубів", — розповів учений Юньхуан Лю з Університету Чан'ань.

[ + – ] Saccorhytus, що існував понад 530 мільйонів років тому, виглядає досить жахливо, але його найбільш помітною особливістю є відсутність ануса

Як зазначає дослідник Емілі Карлайл із Брістольського університету, іноді вивчати копалини буває досить складно, і Saccorhytus не є винятком. Як основу для аналізу скам'янілостей вченим довелося використовувати синхротрон, тип прискорювача частинок.

"Синхротрон дає дуже інтенсивне рентгенівське випромінювання, яке можна використовувати для отримання детальних зображень скам'янілостей. Ми зробили сотні рентгенівських знімків під різними кутами і за допомогою суперкомп'ютера створили тривимірну цифрову модель скам'янілості, яка розкриває найдрібніші особливості його внутрішніх та зовнішніх структур", — заявили експерти.

Цифрові моделі показали, що пори навколо рота закриті іншим шаром тіла, утворювали шипи. Вони допомагали Saccorhytus захоплювати здобич. Також дослідники дійшли висновку, що Saccorhytus насправді є линяючим — група, до якої входять членистоногі та нематоди.

[ + – ] Сучасні рентгенівські технології дозволяють в деталях розглянути це скам'яніле безхребетне розміром близько міліметра.

Фахівці розглянули безліч альтернативних груп, з якими Saccorhytus можуть бути родичами, включаючи корали, анемони та медуз, які також мають рота, але не мають ануса. Для вирішення цієї проблеми вони порівняли анатомію Saccorhytus з усіма іншими групами живих тварин і дійшли висновку про спорідненість із членистоногими та їхніми родичами — групою, до якої належать комахи, краби та круглі черви.

"Це дійсно несподіваний результат, тому що членистоногі групи мають наскрізний кишечник, що тягнеться від рота до ануса. Однак, приналежність Saccorhytus до групи вказує на те, що у процесі еволюції вони позбулися ануса, який успадкували б її предки", — сказав один з авторів дослідження Філіп Донохью із Брістольського університету.

Нагадаємо, що раніше вчені припустили, що давня хребетна риба Palaeospondylus, що нагадує вугра і близько 5 см у довжину, була одним із найбільш ранніх предків чотирилапих тварин.