Ученые раскрыли тайну загадочного существа: у него есть рот, но нет ануса

Ранее эксперты считали, что ряд отверстий вокруг его большого рта выполняли роль жабр, однако новое исследование показало, что это не так.

В 2017 году ученые объявили об открытии окаменелости Saccorhytus, которой 540 млн лет. Эта окаменелость принадлежит к самой ранней известной группе вторичноротых, включающей современных морских звезд, позвоночных животных и человека, пишет Forbes.

Стоит отметить, Saccorhytus не похож ни на одного из современных животных, а больше напоминает морщинистый мешок. Ранее исследователи считали, что ряд отверстий вокруг его большого рта выполняли роль жабр — примитивная особенность вторичноротых. Тем не менее, новый обширный анализ останков показал, что эти поры являются основаниями зубов, которые откололись во время сохранения окаменелости.

"Saccorhytus был любопытным существом. Он имел рот, но у не было ануса, а вокруг рта располагались кольца сложных шипов, выполняющих роль зубов", — рассказал ученый Юньхуан Лю из Университета Чанъань.

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Как отмечает исследователь Эмили Карлайл из Бристольского университета, иногда изучать ископаемые бывает довольно сложно, и Saccorhytus не является исключением. В качестве основы для анализа окаменелостей ученым пришлось использовать синхротрон, тип ускорителя частиц.

"Синхротрон дает очень интенсивное рентгеновское излучение, которое можно использовать для получения детальных изображений окаменелостей. Мы сделали сотни рентгеновских снимков под разными углами и с помощью суперкомпьютера создали трехмерную цифровую модель окаменелости, которая раскрывает мельчайшие особенности его внутренних и внешних структур", — заявили эксперты.

Цифровые модели показали, что поры вокруг рта были закрыты другим слоем тела, создавая шипы. Они помогали Saccorhytus захватывать добычу. Также исследователи пришли к выводу, что Saccorhytus на самом деле является линяющим — группа, в которую входят членистоногие и нематоды.

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Специалисты рассмотрели множество альтернативных групп, с которыми Saccorhytus могут быть родственниками, включая кораллы, анемоны и медуз, которые также имеют рот, но не имеют ануса. Для решения этой проблемы они сравнили анатомию Saccorhytus со всеми другими группами живых животных и пришли к выводу о родстве с членистоногими и их родственниками — группой, к которой принадлежат насекомые, крабы и круглые черви.

"Это действительно неожиданный результат, потому что членистоногие группы имеют сквозной кишечник, простирающийся от рта до ануса. Однако, принадлежность Saccorhytus к группе указывает на то, что в ходе эволюции они избавились от ануса, который унаследовали бы ее предки", — заключил один из авторов исследования Филип Донохью из Бристольского университета.

Напомним, что ранее ученые предположили, что древняя позвоночная рыба Palaeospondylus, напоминающая угря и около 5 см в длину, была одним из самых ранних предков четвероногих животных.