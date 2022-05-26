Доисторический "угорь" может оказаться одним из предков человека, – ученые

Это существо было небольшим рыбоподобным позвоночным, около 5 см в длину. Оно было похоже на угря и жило в девонский период около 390 миллионов лет назад.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты пришли к выводу, что таинственная древняя позвоночная рыба Palaeospondylus, была одним из самых ранних предков четвероногих животных, включая человека, пишет Science Alert.

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Palaeospondylus представлял собой небольшого рыбоподобного позвоночного, около 5 см в длину, с телом, похожим на угря, и жил в девонский период около 390 миллионов лет назад.

Несмотря на большое количество окаменелостей, их небольшой размер и низкое качество реконструкции затрудняют размещение рыбоподобного позвоночного на эволюционном дереве с момента его открытия в 1890 году.

Считается, что Palaeospondylus имеет общие черты с челюстными и бесчелюстными рыбами, а его тело долгое время оставалось тайной для ученых. Среди нескольких необычных особенностей самой загадочной является отсутствие зубов или кожных скелетов в окаменелостях.

[ + – ] Считается, что Palaeospondylus имеет общие черты с челюстными и бесчелюстными рыбами, а его тело долгое время оставалось тайной для ученых

Однако недавние улучшения в 3D-сегментации и визуализации с высоким разрешением сделали эту ранее невыполнимую задачу возможной.

Кроме того, в отличие от большинства других анализов, в которых использовались ископаемые головы, в новом исследовании применялись тщательно отобранные окаменелости, в которых головы сохранились лучше.

Сканирование с высоким разрешением выявило несколько важных особенностей. Во-первых, в черепе существа исследователи обнаружили три изогнутых канала, соответствующих внутреннему уху челюстных позвоночных. Это решило проблему, поскольку предыдущие исследования предполагали, что Palaeospondylus эволюционно ближе к ранним бесчелюстным позвоночным.

Затем они обнаружили ключевые особенности черепа, которые помещают Palaeospondylus в категорию тетраподоморфов, состоящую из четвероногих животных и их ближайших древних родственников.

[ + – ] Реконструированный череп Palaeospondylus

Различные анализы показали, что он был более тесно связан с четвероногими именно конечностями, чем со многими другими известными тетраподоморфами, у которых все еще сохранились плавники.

Однако, в отличие от тетраподоморфов в целом, зубы и парные придатки никогда не связывались с окаменелостями Palaeospondylus, хотя эти черты легко обнаруживаются в окаменелостях других животных, живших по всей Земле.

"Возможно, мы никогда так и не узнаем, были ли эти черты утрачены в процессе эволюции или нормальное развитие замерло в окаменелостях на полпути. Тем не менее, эта гетерохронная эволюция могла способствовать развитию новых особенностей, таких как конечности", — заключили ученые.

В эволюционной биологии развития гетерохрония — это любое генетически контролируемое различие, которое происходит с течением времени и отличает виды от их близких предков.

Напомним, что ранее в Аргентине обнаружили останки огромного "дракона смерти". Птерозавр, также известный как Thanatosdrakon amaru был длинной со школьный автобус.