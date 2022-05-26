Доісторичний "вугор" може виявитися одним із предків людини, – вчені

Ця істота була невеликою рибоподібною хребетною, близько 5 см у довжину. Воно було схоже на вугра і мешкало в девонський період близько 390 мільйонів років тому.

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Під час свого недавнього дослідження експерти дійшли висновку, що таємнича стародавня хребетна риба Palaeospondylus була одним з найраніших предків чотириногих тварин, включаючи людину, пише Science Alert.

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Palaeospondylus був невеликим рибоподібним хребетним, близько 5 см у довжину, з тілом, схожим на вугра, і жив у девонський період близько 390 мільйонів років тому.

Попри велику кількість скам'янілостей, їхній невеликий розмір та низька якість реконструкції ускладнюють розміщення рибоподібного хребетного на еволюційному дереві з моменту його відкриття у 1890 році.

Вважають, що Palaeospondylus має спільні риси з щелепними та безщелепними рибами, а його тіло тривалий час залишалося таємницею для вчених. Серед кількох незвичайних особливостей найзагадковішою є відсутність зубів або шкірних скелетів у скам'янілості.

[ + – ] Вважають, що Palaeospondylus має спільні риси з щелепними та безщелепними рибами, а його тіло тривалий час залишалося таємницею для вчених

Однак нещодавні покращення в 3D-сегментації та візуалізації з високою роздільною здатністю зробили це раніше нездійсненне завдання можливим.

З іншого боку, на відміну від більшості інших аналізів, у яких використовували викопні голови, в новому дослідженні застосовували ретельно відібрані скам'янілості, в яких голови збереглися краще.

Сканування з високою роздільною здатністю виявило кілька важливих особливостей. По-перше, в черепі істоти дослідники виявили три вигнуті канали, що відповідають внутрішньому вуху щелепних хребетних. Це розв'язало проблему, оскільки попередні дослідження припускали, що Palaeospondylus еволюційно ближче до ранніх безщелепних хребетних.

Потім вони виявили ключові особливості черепа, які поміщають Palaeospondylus в категорію тетраподоморфів, що складається з чотириногих тварин та їхніх найближчих стародавніх родичів.

[ + – ] Реконструйований череп Palaeospondylus

Різні аналізи показали, що він тісніше пов'язаний з чотирилапими саме кінцівками, ніж з багатьма іншими відомими тетраподоморфами, в яких все ще збереглися плавники.

Однак, на відміну від тетраподоморфів в цілому, зуби й парні придатки ніколи не пов'язувалися зі скам'янілістю Palaeospondylus, хоча ці риси легко виявляють у скам'янілості інших тварин, що жили по всій Землі.

"Можливо, ми ніколи так і не дізнаємося, чи ці риси були втрачені в процесі еволюції або нормальний розвиток завмер у скам'янілості на півдорозі. Проте ця гетерохронна еволюція могла сприяти розвитку нових особливостей, таких як кінцівки", — підсумували вчені.

В еволюційній біології розвитку гетерохронія — це будь-яка генетично контрольована відмінність, яка відбувається з часом і відрізняє види від їхніх близьких предків.

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