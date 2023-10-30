Тиф и чума на наши головы. За одомашнивание животных человечество заплатило собственным здоровьем

Исследователи впервые нашли доказательства того, что люди существенно пострадали от приручения животных.

Человеческая цивилизация, какой мы ее знаем сегодня, не существовала бы, если бы не сельскохозяйственные животные. Однако теперь ученые считают, что многие серьезные болезни обошли бы людей стороной, если наши предки не сделали шаг навстречу одомашниванию животных, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые впервые нашли доказательства того, что одомашнивание и разведение скота фактически совпало с ростом заболеваний, передаваемых животными. В том числе речь идет о чуме (Yersinia pestis) и возвратном тифе, переносимом вшами (LBRF).

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Археологи давно подозревали, что в момент, когда кочевые охотники-собиратели в Евразии начали селиться в крупных скотоводческих сообществах около 12 000 лет назад, этот шаг существенно увеличил риск передачи патогенов от животного к человеку. В недавнем исследовании ученые использовали новейшие технологии и ДНК, в результате им наконец удалось подтвердить эту гипотезу.

В ходе исследования ученые проанализировали более 400 миллиардов последовательностей ДНК, собранных из 1313 древних человеческих останках по всей Европе. В результате международной команде под руководством геогенетика Мартина Сикоры из Копенгагенского университета удалось идентифицировать множество генов, принадлежащих микробам.

Команда отмечает, что этот масштабный поиск ДНК фактически предоставил статочное количество подробностей для 12 500-летней истории возникновения и распространения основных заболеваний человечества. Отметим, что результаты данного исследования все еще ожидают рецензирования, однако предварительная публикация свидетельствует о том, что большая часть этих микробов в действительности поступила из внешних источников, например, животных.

Ученые обнаружили, что многие микробы, атакующие людей, оставались стабильными в течение всего периода выборки, однако зоонозные заболевания, где возбудитель передается человеку от животного или наоборот, были обнаружены только примерно около 6 500 лет назад.

Фактически результаты исследования свидетельствуют о том, что бактерии, вызывающие чуму и живущие у мелких грызунов и блох, а также патоген, вызывающий тиф, и живущий у блох, не обнаруживались в останках людей примерно 6 000 лет назад. Простыми словами, это совпадает с временем перехода от общества охотников-собирателей к земледельческому обществу. Авторы исследования также отмечают, что именно с этого момента ДНК зоонозных микробов постоянно обнаруживалось в геномах исследованных древних человеческих останков.

Команда отмечает, что рост заболеваемости этими патогенами является не только результатом прямого взаимодействия человека и животных. Он также может быть связан с увеличением плотности населения в человеческих сообществах, так как уровень гигиены здесь снижался, а количество вредителей, таких как грызуны, блохи и клещи, лишь увеличивался.

Например, исследования показывают, что вспышки тифа исторически были связаны с плохими условиями жизни и гигиеной. В результате авторы исследования настаивают, что полученные ими данные являются первыми прямыми доказательствами эпидемиологического перехода повышенного бремени зоонозных инфекционных заболеваний после одомашнивания животных.

К слову, статистика свидетельствует о том, что зоонозные заболевания сегодня составляют около 60% всех вновь возникающих инфекционных заболеваний. При этом еще несколько тысяч лет назад эти микробы фактически являлись новой угрозой, с которой пришлось столкнуться человечеству.

Авторы исследования также предполагают, что общества, которые сталкивались с этими патогенами раньше других, вероятно имели большое преимущество. Предполагается, что эти общины имели доступ к регулярным источникам мяса и молочных продуктов, а их тела, вероятно, имели больше времени, чтобы приспособиться к новым патогенам животных.

Команда отмечает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, почему произошли эти вспышки, но их результаты предоставляют "убедительные доказательства того", что серьезный сдвиг в образе жизни человека тысячи лет назад в конечном итоге привел к увеличению этих инфекций. Ученые также считают, что это событие оказало невероятное влияние на глобальное здоровье и историю человечества в течение тысячелетий, и фактически влияет на наше здоровье до сих пор.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дикие слоны были приручены, но вовсе не людьми.