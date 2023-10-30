Врачи нуждались в телах: как двое ирландцев убивали людей, чтобы удовлетворить спрос

Идея торговли человеческими телами может показаться дикой, однако в прошлом это стало необходимой частью обучения медиков. Не удивительно, что существовал спрос на человеческие тела, который, как известно, порождает предложение.

В XIX веке в Шотландии существовало необычное экономическое явление — торговля человеческими телами. Это может показаться странным, но для новой отрасли физиологии в 1800-х годах неповрежденные тела пользовались высоким спросом, пишет Big Think.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Цена на мертвое тело зависела от времени года. Причиной такой странной тенденции считалась разная скорость разложения и состояние трупа. В жаркие летние месяцы за свежий труп можно было получить около 1200 долларов на сегодняшние деньги. Однако зимой цена могла взлететь почти до $1500.

В авангарде этой жуткой торговли был доктор Роберт Нокс, который проводил публичные анатомические вскрытия в Эдинбурге. Его шоу собирали огромные толпы, и он накапливал значительное состояние. Однако существовала существенная проблема — нехватка доступных для вскрытия тел.

Тогдашнее законодательство Шотландии ограничивало использование трупов в медицинских целях только преступниками, самоубийцами и сиротами. Чтобы удовлетворить спрос, недобросовестные предприниматели в Мидлотиане начали грабить могилы, выкапывать трупы и продавать их на подпольном рынке.

К 1827 году грабеж могил стал менее прибыльным из-за изменений в законодательстве, уменьшения количества казней и растущего возмущения общественности. Люди начали принимать меры для защиты умерших, запирая трупы в железных клетках и выставляя часовых у ворот кладбищ. Некоторые даже заваливали могилы массивными камнями, чтобы тела сгнили до непригодности.

Именно в это время двое мужчин, Уильям Берк и Уильям Хейр, начали свои махинации. Берк и Хейр, оба ирландцы, случайно встретились во время сбора урожая в окрестностях Эдинбурга. Они были известны своим буйным поведением и мелкими уголовными преступлениями. Их преступные карьеры начались, когда умер один из арендаторов Берка, Старый Дональд, который задолжал Берку значительную сумму арендной платы.

Двое мужчин разработали план: они наполнили гроб Старого Дональда щепками и спрятали его тело под кроватью. Когда за гробом пришли из городского совета, они отдали его. Затем Берк и Хейр продали труп доктору Роберту Ноксу за 8 фунтов стерлингов. Этот инцидент положил начало убийственному предприятию.

Вместо того, чтобы ждать, пока люди умрут естественной смертью, Берк и Хейр решили ускорить этот процесс. В течение следующих десяти месяцев они убили десятки жертв, в основном бездомных, нищих, проституток и путешественников, которые имели несчастье остановиться у Берка или Хейра.

Эти жертвы были низшим классом викторианской Британии, и их смерти часто оставались нерасследованными властями. Способ действий Берка и Хейра был последовательным — они доводили своих жертв до сильного опьянения, а затем душили их, сохраняя тела для продажи.

Их покупателем в этой ужасной торговле стал доктор Роберт Нокс. Нокс был хирургом, который стремился проявить себя и расширить свои знания по анатомии. Когда Берк и Хейр принесли ему удивительно свежие трупы, он не задал ни одного вопроса. Популярный стишок того времени подытожил ситуацию: "Берк — мясник, Хейр — вор, а Нокс — человек, который покупает говядину".

Нокса так и не арестовали, но было много случаев, когда он должен был бы заподозрить нечестную игру. Например, бабушку с внуком доставили к Ноксу в бочке из-под селедки, но он промолчал.

В другом случае помощник Нокса не поднял тревогу, когда ему доставили еще теплый труп, решив вместо этого придержать его в бочке из-под виски, чтобы избежать подозрений. Переломный момент наступил, когда Берк и Хейр доставили только что убитого Джеймса Уилсона, уличного артиста, которого опознала команда Нокса. Нокс не вызвал полицию; он обезглавил тело Уилсона и отрезал ему ноги перед публичным вскрытием.

Дерзость Берка и Хейра в конечном итоге привела к их падению. Их последняя жертва, Маргарет Докерти, была убита в присутствии двух жильцов дома, Джеймса и Энн Грей, которые временно съехали, чтобы позволить убийство. Когда они вернулись и нашли тело Докерти в своей комнате, то сообщили в полицию и Берк и Хейр были арестованы.

Однако дело было сложным, поскольку все тела и улики уже утилизировали в подвале Нокса. Чтобы добиться обвинительного приговора, Хейру предложили иммунитет в обмен на признание в преступлениях, что он и сделал. Берка приговорили к повешению в 1829 году.

Хотя Хейр и его жена, а также жена Берка избежали законного наказания, они стали объектом гнева общественности. Толпы угрожали самосудом, пока власти не заключили их в тюрьму ради собственной безопасности. В конце концов, общественные настроения остыли, что позволило им исчезнуть из поля зрения общественности.

Доктор Роберт Нокс, хотя и не был арестован, столкнулся с серьезной общественной реакцией. Его исключили из Королевского колледжа хирургов и запретили читать лекции. Он переехал в Лондон, но так и не смог избавиться от дурной славы своих преступлений или восстановить свою репутацию.

Что же касается Берка, то его ждала ужасная смерть. Вынося приговор, судья объявил: "Ваше тело должно быть публично расчленено и анатомизировано", и именно так и произошло. Известный хирург Александр Монро провел анатомирование в переполненном лекционном зале, даже обмакнув свое перо в кровь Берка, чтобы написать записку. Сегодня скелет Берка все еще можно увидеть на выставке в Эдинбурге.

Ранее Фокус писал об ужасных профессиях прошлого. Собиратели пиявок использовали собственные ноги, чтобы ловить добычу.

А также мы рассказывали, куда исчезли "несуществующие" дни с 5 по 14-е октября 1582 года.