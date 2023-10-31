Тайна неподвижной звезды. 12-тысячилетние истории народа палава могут быть самыми древними

Истории, которые коренные тасманийцы рассказывали белым поселенцам, похоже, описывают затопление Бассова пролива, произошедшее тысячи лет назад, а также расположение звезд в то же время.

Представьте себе время 12 000 лет назад, когда истории были не просто историями, а окнами в далекое прошлое. Эти легенды — не произведение воображения, а сохранение тайны о затоплении Бассового пролива, который когда-то соединял Тасманию с материковой Австралией. Они также шептали о звездах и мудрости, которую те хранили в ночном небе. Эти рассказы могут быть одними из древнейших известных свидетельств о реальных событиях в истории человечества, пишет IFLScience.

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Когда британские поселенцы прибыли в 1803 году, они встретили палава, коренной народ Тасмании, который жил в изоляции в течение тысячелетий. В конце последнего ледникового периода затопление Бассова пролива отделило Тасманию от материковой Австралии в конце последнего ледникового периода.

Эта изоляция сделала палава уязвимыми к болезням и подвергла их систематической кампании истребления со стороны поселенцев, что привело к гибели или депортации многих из них.

Одному человеку, Джорджу Огастусу Робинсону, поручили стать посредником между захватчиками и народом палава, которому он помогал переселиться. Робинсон, хоть и не был антропологом, записал некоторые элементы культуры палава. Среди его записей были истории, которые, казалось, рассказывали о древнем событии потопа.

Даже после того, как большая часть Бассова пролива оказалась под водой, сухопутный мост позволял проход на материк. Это закончилось 12 000 лет назад Фото: Hamacher et al./Journal of Archaeological Science

Скептически настроенные антропологи ставили под сомнение, что эти истории, которые датируются 11 960-12 890 годами назад, могли передаваться через 400-600 поколений. Но команда под руководством доктора Дуэйна Гамахера из Мельбурнского университета обнаружила убедительные доказательства того, что эти истории действительно могут быть чрезвычайно древними.

Рассказы Робинсона не только описывают изоляцию Тасмании, но и упоминают о яркой звезде на южном небе, которая, казалось, была неподвижной. Неподвижность этой звезды указывала на то, что она находится вблизи небесного полюса, подобно Полярной звезде в Северном полушарии, которая помогает заблудившимся путешественникам. В чем подвох? До сих пор не было известно, что вблизи Южного небесного полюса существует такая яркая звезда.

Команда Гамахера предложила правдоподобное объяснение. В историях говорилось о временах, когда звезда Канопус занимала положение гораздо ближе к Южному небесному полюсу, чем сегодня.

Канопус, вторая по яркости звезда на небе, была бы заметной фигурой на ночном небе, и, казалось бы, двигалась совсем незаметно. Если другой упомянутой звездой был Сириус, то эти древние рассказы идеально согласуются с самыми яркими звездами на небе во время затопления Басового пролива.

Вверху — звездная карта, нарисованная Джексоном Коттоном на основе его воспоминаний об одном из дневников его прабабушки и прадедушки, который, как предполагают, сначала был нарисован на песке друзьями-индейцами. Внизу: самые яркие звезды на небе 14 000 лет назад Фото: Hamacher et al/Journal of Archaeology. Top from Jackson Cotton, bottom Stellarium

Хотя прецессия земной оси привела к тому, что Канопус со временем сместился, вряд ли Робинсон знал об этом явлении, что делает истории более правдоподобными.

В дополнение к рассказам Робинсона, команда исследовала заметки Фрэнсиса и Анны Мари Коттон, квакеров, которые задокументировали истории о народе палава. Хотя существует определенный скептицизм относительно правдивости их рассказов, они предоставили звездную карту, которая соответствует описаниям Робинсона и положению самых ярких южных звезд 12 000 лет назад. Это свидетельствует о том, что наиболее вероятным источником для их карты стали рассказы предков.

Затопление Бассова пролива стало разрушительным событием для палава, изолировав их и вытеснив с их охотничьих угодий. Стационарная южная звезда, такая как Канопус, была бы бесценна для навигации, помогая палава найти путь на юг.

Хотя такие истории на других южных континентах не находили, вполне возможно, что антропологи могли пропустить их. Отсутствие записей не обязательно означает, что они не существовали.

В дневниках Коттона также есть упоминания об айсбергах — зрелище, которое сегодня невозможно представить в теплых водах вокруг Тасмании. Однако когда-то в этом регионе были ледники, которые могли образовывать большие глыбы льда, дрейфующие в реки острова.

Команда также размышляла над тем, мог ли тогдашний большой антарктический морской лед привести к тому, что айсберги можно было увидеть из Тасмании.

Эти выводы позволяют предположить, что легенды, собранные Робинсоном и Коттонами, могут быть древнейшими сохранившимися человеческими историями, которые позволяют заглянуть во времена, когда память была ключом к пониманию мира.

Такие истории являются свидетельством стойкости и изобретательности коренных жителей Тасмании, которые пронесли знания своих предков сквозь века, сохранив их для нас, чтобы мы могли открыть их сегодня.

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