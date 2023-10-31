Морской дракон древнего океана: новый вид доисторических мозазавров имел "сердитые брови"

Jormungandr walhallaensis принадлежит к группе древних рептилий, известных как мозазавры. Эти величественные создания господствовали в океанах в конце мелового периода, примерно 82-66 млн лет назад.

Представьте себе океанского хищника, который бороздил моря 80 млн лет назад, похожего на существо из научно-фантастического фильма с "сердитыми бровями". Что ж, палеонтологи недавно открыли именно такое существо — невероятного морского зверя под названием Jormungandr walhallaensis, и это не похоже ни на что из того, что вы когда-либо видели, пишет IFLScience.

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Jormungandr walhallaensis принадлежит к группе древних рептилий, известных как мозазавры. Эти величественные создания господствовали в океанах в конце мелового периода, примерно 82-66 миллионов лет назад.

Представьте себе 8-метрового водного ящера, похожего по размеру на самца косатки, но с одной особенностью — он имел то, что ученые шутливо называют "сердитыми бровями" из-за костного гребня на черепе. Если бы на комодского дракона надеть ласты и увеличить его в размерах, то именно на него было бы похоже это морское чудовище.

История этой находки началась в 2015 году в Северной Дакоте, когда обнаружили почти полный череп, челюсти, шейный отдел позвоночника и несколько позвонков. Этот замечательный экземпляр стал сочетание черт двух других известных мозазавров: клидастеса, меньшего и более примитивного мозазавра, и мозазавра, колоссального представителя семейства, который мог вырастать более 16 метров в длину.

Штриховой рисунок черепа J. walhallaensis. Фото: Henry Sharpe

J. walhallaensis плавал по древним океанам во времена, когда уровень моря был высоким, и большая часть Африки находилась под водой. Океаны были богаты питательными веществами, создавая необходимую морскую экосистему и идеальные условия для высших хищников, таких как этот морской монстр. К сожалению, как и динозавры, мозазавры погибли около 66 миллионов лет назад в результате массового вымирания.

Амелия Зитлоу, ведущий автор исследования и аспирантка по сравнительной биологии, объясняет, что по мере того, как эти существа эволюционировали в гигантских морских монстров, они претерпевали постоянные изменения. Это недавнее открытие еще на шаг приближает нас к пониманию того, как эти различные формы связаны между собой.

Но что действительно восхищает в этом древнем морском монстре, так это его роль в заполнении некоторых пробелов в истории мозазавров. Ученые считают, что он мог быть предшественником могущественного мозазавра, который сам по себе был гигантом.

Однако этот период истории мозазавров остается несколько непонятным, и исследователи надеются, что J. walhallaensis может пролить свет на это загадочное время.

Клинт Бойд (Clint Boyd), соавтор исследования из Геологической службы Северной Дакоты, отмечает, что геологическое время этой окаменелости в США остается загадкой. Раскрыв больше деталей об этой эпохе, ученые смогут лучше понять чудесных существ и древний мир, который они населяли.

Поэтому это открытие Jormungandr walhallaensis приглашает нас в невероятное путешествие в прошлое, в эпоху, когда древние морские чудовища господствовали в океанах. Его уникальные особенности и история эволюции дают ценную информацию о таинственном мире мозазавров, и он имеет потенциал раскрыть некоторые секреты, скрытые в древней геологической хронологии Земли.

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