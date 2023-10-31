Смерть Мэттью Перри оплакивали миллионы людей: почему мы скорбим за теми, кого не знаем
Исследователи раскрыли тайгу того, почему люди по всему миру оплакивают знаменитостей, которых никогда не встречали лично.
Всего через несколько мгновений после того, как 28 октября появилась новость о смерти актера Мэттью Перри, который наиболее известен по роли Чендлера в сериале "Друзья", социальные сети заполнились постами в память о звезде, пишет Daily Mail.
Поклонники со всего мира поделились своим горем из-за потери кумира, которого они никогда не встречали. Теперь исследователи объяснили этот феномен и рассказали, почему люди могут так горевать по незнакомцам.
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Отметим, что после новости о смерти актера поклонники оставили огромное количество цветов возле "квартиры" "Друзей" в Нью-Йорке. Несмотря на то, что съемки в этом месте никогда не проводились, это здание служило внешней съемкой в сериале, а потому стало культовым туристическим местом. Тем временем в Лос-Анджелесе фанаты оставляли цветы у ворот дома Перри, где он был обнаружен мертвым.
Психологи обнаружили, что оплакивание знаменитостей, вероятно, связано со склонностью людей увековечивать их через ностальгический жизненный опыт. В результате смерть любимого актера или певца воспринимается как "потерянное воспоминание". Например, для миллионов поклонников, оплакивающих смерть Мэттью Перри, это может быть связано с любовью к телешоу "Друзья". Ученые считают, что многие зрители полагались на его персонажа, Чендлера Бинга, как на утешение в сложные времена.
По словам доктора философии, терапевта Анейсы Хэнсон, наши отношения со знаменитостями отличаются от повседневных отношений. Фактически наша эмоциональная связь с влиятельным известным человеком основана на том, в качестве кого мы рассматриваем этого человека в важные периоды жизни. Простыми словами, поскольку мы не знали человека в реальной жизни, мы строим свою эмоциональную связь с ним на "идее". Хэнсон отмечает, что люди также склонны увековечивать знаменитостей через собственный "ностальгический жизненный опыт".
Хэнсон также отмечает, что траур по знаменитостям во многом также связан с представлением о том, что они укоренены в молодости людей. Простыми словами, знаменитости не только участвовали в наших этапах развития, но также порой выполняют роли наставника или человека, которого нам не хватало. В результате мы обращаемся к их персонажам за поддержкой и они становятся частью нашей жизни. Однако, когда они умирают, вместе с ними умирает и "небольшая часть нас самих".
По словам психотерапевта Адама Книнга, новости о смерти кумиров также могут заставить нас задуматься о недолговечности собственной жизни. Дело в том, что в нашей культуре бытует мнение, что слава "обеспечивает символическое бессмертие". В результате, когда умирает знаменитость, люди в очередной раз получают напоминание о том, что в действительности никому не удастся избежать смерти.
Мэттью Перри был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе в субботу, 28 октября. Поклонникам Мэтью Перри наиболее запомнился ролью саркастичного Чендлера Бинга в культовом ситкоме 90-х "Друзья". В сериале рассказывается о жизни шести друзей, живущих в Нью-Йорке. Новые эпизоды выходили в период с 1994 по 2004 года, а ситком стал культовым во всем мире.
Ранее Фокус писал о том, кого всю жизнь любил Мэттью Перри.