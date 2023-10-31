Смерть Мэттью Перри оплакивали миллионы людей: почему мы скорбим за теми, кого не знаем

Исследователи раскрыли тайгу того, почему люди по всему миру оплакивают знаменитостей, которых никогда не встречали лично.

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Всего через несколько мгновений после того, как 28 октября появилась новость о смерти актера Мэттью Перри, который наиболее известен по роли Чендлера в сериале "Друзья", социальные сети заполнились постами в память о звезде, пишет Daily Mail.

Поклонники со всего мира поделились своим горем из-за потери кумира, которого они никогда не встречали. Теперь исследователи объяснили этот феномен и рассказали, почему люди могут так горевать по незнакомцам.

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Отметим, что после новости о смерти актера поклонники оставили огромное количество цветов возле "квартиры" "Друзей" в Нью-Йорке. Несмотря на то, что съемки в этом месте никогда не проводились, это здание служило внешней съемкой в сериале, а потому стало культовым туристическим местом. Тем временем в Лос-Анджелесе фанаты оставляли цветы у ворот дома Перри, где он был обнаружен мертвым.

Психологи обнаружили, что оплакивание знаменитостей, вероятно, связано со склонностью людей увековечивать их через ностальгический жизненный опыт. В результате смерть любимого актера или певца воспринимается как "потерянное воспоминание". Например, для миллионов поклонников, оплакивающих смерть Мэттью Перри, это может быть связано с любовью к телешоу "Друзья". Ученые считают, что многие зрители полагались на его персонажа, Чендлера Бинга, как на утешение в сложные времена.

По словам доктора философии, терапевта Анейсы Хэнсон, наши отношения со знаменитостями отличаются от повседневных отношений. Фактически наша эмоциональная связь с влиятельным известным человеком основана на том, в качестве кого мы рассматриваем этого человека в важные периоды жизни. Простыми словами, поскольку мы не знали человека в реальной жизни, мы строим свою эмоциональную связь с ним на "идее". Хэнсон отмечает, что люди также склонны увековечивать знаменитостей через собственный "ностальгический жизненный опыт".

Хэнсон также отмечает, что траур по знаменитостям во многом также связан с представлением о том, что они укоренены в молодости людей. Простыми словами, знаменитости не только участвовали в наших этапах развития, но также порой выполняют роли наставника или человека, которого нам не хватало. В результате мы обращаемся к их персонажам за поддержкой и они становятся частью нашей жизни. Однако, когда они умирают, вместе с ними умирает и "небольшая часть нас самих".

По словам психотерапевта Адама Книнга, новости о смерти кумиров также могут заставить нас задуматься о недолговечности собственной жизни. Дело в том, что в нашей культуре бытует мнение, что слава "обеспечивает символическое бессмертие". В результате, когда умирает знаменитость, люди в очередной раз получают напоминание о том, что в действительности никому не удастся избежать смерти.

Мэттью Перри был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе в субботу, 28 октября. Поклонникам Мэтью Перри наиболее запомнился ролью саркастичного Чендлера Бинга в культовом ситкоме 90-х "Друзья". В сериале рассказывается о жизни шести друзей, живущих в Нью-Йорке. Новые эпизоды выходили в период с 1994 по 2004 года, а ситком стал культовым во всем мире.

Ранее Фокус писал о том, кого всю жизнь любил Мэттью Перри.