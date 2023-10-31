Смерть Меттью Перрі оплакували мільйони людей: чому ми сумуємо за тими, кого не знаємо

Дослідники розкрили таємницю того, чому люди по всьому світу оплакують знаменитостей, яких ніколи не зустрічали особисто.

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Лише за кілька миттєвостей після того, як 28 жовтня з'явилася новина про смерть актора Меттью Перрі, який найвідоміший за роллю Чендлера в серіалі "Друзі", соціальні мережі заповнилися постами на згадку про зірку, пише Daily Mail.

Шанувальники з усього світу поділилися своїм горем через втрату кумира, якого вони ніколи не зустрічали. Тепер дослідники пояснили цей феномен і розповіли, чому люди можуть так сумувати за незнайомцями.

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Зазначимо, що після новини про смерть актора шанувальники залишили величезну кількість квітів біля "квартири" "Друзів" у Нью-Йорку. Попри те, що зйомки в цьому місці ніколи не проводилися, ця будівля слугувала зовнішньою зйомкою в серіалі, а тому стала культовим туристичним місцем. Тим часом у Лос-Анджелесі фанати залишали квіти біля воріт будинку Перрі, де його виявили мертвим.

Психологи виявили, що оплакування знаменитостей, імовірно, пов'язане зі схильністю людей увічнювати їх через ностальгічний життєвий досвід. У результаті смерть улюбленого актора або співака сприймається як "втрачений спогад". Наприклад, для мільйонів шанувальників, які оплакують смерть Меттью Перрі, це може бути пов'язано з любов'ю до телешоу "Друзі". Вчені вважають, що багато глядачів покладалися на його персонажа, Чендлера Бінга, як на розраду в складні часи.

За словами докторки філософії, терапевтки Анейси Генсон, наші стосунки зі знаменитостями відрізняються від повсякденних стосунків. Фактично наш емоційний зв'язок із впливовою відомою людиною ґрунтується на тому, як кого ми розглядаємо цю людину у важливі періоди життя. Простими словами, оскільки ми не знали людину в реальному житті, ми будуємо свій емоційний зв'язок із нею на "ідеї". Генсон зазначає, що люди також схильні увічнювати знаменитостей через власний "ностальгічний життєвий досвід".

Генсон також зазначає, що жалоба за знаменитостями багато в чому також пов'язана з уявленням про те, що вони вкорінені в молодості людей. Простими словами, знаменитості не тільки брали участь у наших етапах розвитку, але також часом виконують ролі наставника або людини, якої нам бракувало. У результаті ми звертаємося до їхніх персонажів за підтримкою і вони стають частиною нашого життя. Однак, коли вони помирають, разом із ними помирає і "невелика частина нас самих".

За словами психотерапевта Адама Кнінга, новини про смерть кумирів також можуть змусити нас замислитися про недовговічність власного життя. Річ у тім, що в нашій культурі побутує думка, що слава "забезпечує символічне безсмертя". У результаті, коли помирає знаменитість, люди вкотре отримують нагадування про те, що насправді нікому не вдасться уникнути смерті.

Меттью Перрі був знайдений мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі в суботу, 28 жовтня. Шанувальникам Метью Перрі найбільше запам'ятався роллю саркастичного Чендлера Бінга в культовому ситкомі 90-х "Друзі". У серіалі розповідається про життя шести друзів, які живуть у Нью-Йорку. Нові епізоди виходили в період з 1994 по 2004 роки, а ситком став культовим у всьому світі.

Раніше Фокус писав про те, кого все життя любив Меттью Перрі.