Ніколи не міг забути її: кого все життя кохав Меттью Перрі

У серіалі актори зіграли закоханих, які врешті-решт одружилися.

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Смерть 54-річного актора Меттью Перрі, найбільше відомого глядачам за роллю Чендлера в серіалі "Друзі", стала шоком для його колег і шанувальників. Уже третій день соцмережі повняться словами співчуття, а ЗМІ публікують ті факти про життя зірки, про які мало хто знав. Так, один з інсайдерів розповів Us Weekly, що Перрі завжди був закоханий у свою колегу по знаменитому серіалу Кортні Кокс, яка зіграла Моніку.

"Меттью завжди був закоханий у неї. Меттью ніколи не вдавалося повністю забути її", — говорить джерело.

У 2019 році Перрі та Кокс разом пообідали в листопаді.

"Чи можу я бути щасливішою?" #справжні друзі", — написала Кортні.

Вони разом позували для спільної фотографії з нагоди возз'єднання "Друзів". Тоді ж стало відомо, що ведуться переговори про спеціальний випуск про возз'єднання "Друзів", у якому повернуться всі шість головних акторів — Кокс і Перрі, а також Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Девід Швіммер і Метт ЛеБлан, а також творці Девід Крейн і Марта Кауффман.

Кокс була одружена з Девідом Аркеттом з 1999 по 2013 рік. Зараз вона зустрічається з рок-зіркою Джонні МакДейдом.

Перрі зустрічався з Ясмін Бліт, Джулією Робертс і Ліззі Каплан.

Раніше Фокус писав, що Меттью Перрі передбачив свою смерть, а також розповідав про найвідоміші фрази актора.