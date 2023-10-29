"Привіт, я Чендлер. Я жартую, коли мені некомфортно": 10 знаменитих цитат Меттью Перрі

54-річний голлівудський актор Меттью Перрі, який помер напередодні, був відомий за роллю Чендлера Бінга із серіалу "Друзі". Він полюбився глядачам своїми саркастичними висловлюваннями. Фокус зібрав 10 яскравих цитат актора.

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29 жовтня стало відомо про раптову смерть 54-річного американського актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі". Тіло голлівудської знаменитості знайшли в джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі. Імовірно, він помер від серцевого нападу.

Фокус згадує найяскравіші цитати його героя з культового ситкому 90-х.

Жартую в некомфортних ситуаціях

У всіх героїв серіалу "Друзі" є знакові цитати. Однак ніхто так не запам'ятався глядачам своїми дотепними зауваженнями, як Чендлер Бінг.

"Привіт, я Чендлер. Я жартую, коли мені некомфортно", — одна з популярних цитат, що характеризують героя. Цей персонаж справді жартував у будь-яких незручних ситуаціях.

Особливо коли йдеться про побачення, на яке несподівано приходить колишній бойфренд Моніки.

Я не дуже хороший порадник

"Я не дуже хороший порадник. Може, тебе влаштує саркастичний коментар?" — ще одна фраза, що характеризує персонажа Меттью Перрі. Друзі часто звертаються до нього за підтримкою, але часом Чендлеру легше віджартуватися, ніж знайти правильні слова.

Чужі секрети

В одному з епізодів Чендлеру доводиться пояснити, чому все, що Росс розповідає йому по секрету про своє особисте життя, знають інші. У відповідь на здивування друга він саркастично зауважує: "Так, я розповідаю людям чужі секрети! За це вони мене й+ люблять!"

А ким був Росс

Чендлер готовий допомогти друзям. Але навіть у таких випадках їм не уникнути підколів. В одному з епізодів Чендлер пропонує познайомити Рейчел із ким-небудь із його роботи. У відповідь вона просить підшукати когось не надто нудного.

Чендлер не може стриматися, щоб не підколоти подругу:

"А ким був Росс? Дресувальником левів?" — зауважує він.

Досі не зіткнувся з Бейонсе

Чендлер не втрачає можливості підколоти оточення. У відповідь на зауваження колишньої подружки, що "світ тісний", він дотепно зауважує, що досі не зіткнувся зі співачкою Бейонсе.

Вбивця пластівців

Чендлеру не завжди вдається вдало жартувати. Однак навіть у таких ситуаціях він знаходить спосіб виправдати свої зусилля. В епізоді, де вагітна Фібі, бувши вегетаріанкою, бореться з бажанням з'їсти що-небудь м'ясне та зі злості перекидає коробку з пластівцями, Чендлер називає її "вбивцею пластівців". У відповідь на зауваження Моніки, що його жарт плаский, відмахується: "До 9 ранку я говорю більше дурниць, ніж більшість людей говорить за весь день".

Дитину качки та курки звали б "Дік"

Не всі жарти з англомовного серіалу вдається перекласти так, щоб вони були зрозумілі глядачам, які розмовляють іншими мовами. Так, наприклад, сталося з епізодом, де Джо та Чендлер обговорюють гіпотетичну дитину курки та качки.

На зауваження Джо про те, що в качки й курки могла б з'явитися дитина, яку вони б назвали Chuck — з'єднання "chicken" (курка) та "duck" (качка), Чендлер відповідає:

"або Dick" — поєднання слів "duck" (качка) і "chicken" (курка). Слово "Dick" англійською також перекладається як чоловічий статевий орган. Після цього жарту Чендлер багатозначно дивиться на Джо.

Чендлер і Джо обговорюють "дитину" курки та качки Фото: Скриншот

Пропустив останні двісті разів

Немає нічого кращого, ніж жартувати над самим собою. Цього Чендлеру не позичати.

"Я відвідую спортзал. Я намагаюся ходити чотири рази на тиждень, але останні двісті разів пропустив", — каже він, і кожен глядач напевно впізнає себе в цій фразі.

У відповідь на "я люблю тебе"

Неможливо пройти повз саркастичні зауваження Чендлера, які стосуються амурних справ.

"До 25 років я думав, що єдиною відповіддю на "Я кохаю тебе" було "Ох, лайно!" і "Коли я вперше зустрічаю когось, це зазвичай паніка, занепокоєння та сильне потовиділення" — мабуть, ці дві фрази найяскравіше характеризують цього персонажа, коли справа доходить до любовних питань.

Нагадаємо, 18 жовтня, 54-річний Меттью Перрі показав рідкісне фото зі своїм батьком. На знімку голлівудський актор стоїть із Джоном Беннетом Перрі, який також знімався в деяких відомих стрічках — "День незалежності" і "Джордж із джунглів".

Також Фокус писав про причини розставання Меттью Перрі та Джулії Робертс у 90-х.